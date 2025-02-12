https://ria.ru/20250212/volodin-1998830865.html

Володин допустил расширение списка регионов, сдающих ОГЭ по двум предметам

Володин допустил расширение списка регионов, сдающих ОГЭ по двум предметам - РИА Новости, 12.02.2025

Володин допустил расширение списка регионов, сдающих ОГЭ по двум предметам

Список регионов, которые будут принимать участие в эксперименте по сдаче ОГЭ только по двум предметам, может быть расширен ко второму чтению, заявил... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:46:00+03:00

2025-02-12T12:46:00+03:00

2025-02-12T12:46:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Список регионов, которые будут принимать участие в эксперименте по сдаче ОГЭ только по двум предметам, может быть расширен ко второму чтению, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Надо признать, что сейчас мы получаем большое количество обращений с просьбой расширить перечень пилотных проектов. Регионы обосновывают свое участие в этом эксперименте, поэтому ко второму чтению, не исключено, что этот список будет расширен. И те регионы, которые обоснуют необходимость своего участия, будут подготовлены к пилотному проекту, к участию в нем, конечно, мы рассмотрим на предмет включения и расширения этого списка", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы. Ранее в Госдуму был внесен законопроект об особом порядке проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году в пяти субъектах РФ: городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия - Алания. Для получения аттестата предлагается сдавать обязательно ОГЭ только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам.

https://ria.ru/20241211/ege-1988623563.html

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общество, россия, москва, санкт-петербург, вячеслав володин, госдума рф