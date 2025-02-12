https://ria.ru/20250212/venesuela-1998877934.html

Посол сообщил об интересе Венесуэлы к новым российским военным разработкам

Посол сообщил об интересе Венесуэлы к новым российским военным разработкам - РИА Новости, 12.02.2025

Посол сообщил об интересе Венесуэлы к новым российским военным разработкам

Новые перспективные военные разработки России притягивают внимание Венесуэлы, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:09:00+03:00

2025-02-12T15:09:00+03:00

2025-02-12T15:09:00+03:00

россия

каракас

венесуэла

в мире

сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998809554_0:114:1731:1089_1920x0_80_0_0_3652bea5a9d29785fa4ba8a275456804.jpg

МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Новые перспективные военные разработки России притягивают внимание Венесуэлы, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.По его словам, военное сотрудничество между двумя странами развивается последовательно и динамично. Обмен опытом происходит регулярно, в частности, в рамках Международных армейских игр ARMY. В 2024 году в венесуэльский порт Ла-Гуайра заходили корабли Балтийского и Северного флотов ВМФ России. Российские моряки участвовали в военном параде по случаю Дня независимости Венесуэлы."Совместная работа наших вооружённых сил отражает общее стремление России и Венесуэлы к поддержанию мира и безопасности", - сказал Мелик-Багдасаров."Что касается военно-технического сотрудничества, то взаимодействие с партнерами выстраивается на плановой основе. Прогресс не стоит на месте, появляются новые перспективные российские разработки, притягивающие к себе внимание всего мира и, разумеется, Венесуэла здесь не исключение, особенно с учетом наработанного в последнюю четверть века позитивного опыта сотрудничества", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html

россия

каракас

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, каракас, венесуэла, в мире, сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)