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Посол сообщил об интересе Венесуэлы к новым российским военным разработкам - РИА Новости, 12.02.2025
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15:09 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/venesuela-1998877934.html
Посол сообщил об интересе Венесуэлы к новым российским военным разработкам
Посол сообщил об интересе Венесуэлы к новым российским военным разработкам - РИА Новости, 12.02.2025
Посол сообщил об интересе Венесуэлы к новым российским военным разработкам
Новые перспективные военные разработки России притягивают внимание Венесуэлы, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:09:00+03:00
2025-02-12T15:09:00+03:00
россия
каракас
венесуэла
в мире
сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)
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МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Новые перспективные военные разработки России притягивают внимание Венесуэлы, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.По его словам, военное сотрудничество между двумя странами развивается последовательно и динамично. Обмен опытом происходит регулярно, в частности, в рамках Международных армейских игр ARMY. В 2024 году в венесуэльский порт Ла-Гуайра заходили корабли Балтийского и Северного флотов ВМФ России. Российские моряки участвовали в военном параде по случаю Дня независимости Венесуэлы."Совместная работа наших вооружённых сил отражает общее стремление России и Венесуэлы к поддержанию мира и безопасности", - сказал Мелик-Багдасаров."Что касается военно-технического сотрудничества, то взаимодействие с партнерами выстраивается на плановой основе. Прогресс не стоит на месте, появляются новые перспективные российские разработки, притягивающие к себе внимание всего мира и, разумеется, Венесуэла здесь не исключение, особенно с учетом наработанного в последнюю четверть века позитивного опыта сотрудничества", - добавил дипломат.
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россия, каракас, венесуэла, в мире, сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)
Россия, Каракас, Венесуэла, В мире, Сергей Мелик-Багдасаров (посол России в Венесуэле)
Посол сообщил об интересе Венесуэлы к новым российским военным разработкам

Мелик-Багдасаров: новые военные разработки РФ притягивают внимание Венесуэлы

© Фото : Посольство Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла,Сергей Мелик-Багдасаров
Сергей Мелик-Багдасаров - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла,
Сергей Мелик-Багдасаров. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Новые перспективные военные разработки России притягивают внимание Венесуэлы, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
По его словам, военное сотрудничество между двумя странами развивается последовательно и динамично. Обмен опытом происходит регулярно, в частности, в рамках Международных армейских игр ARMY. В 2024 году в венесуэльский порт Ла-Гуайра заходили корабли Балтийского и Северного флотов ВМФ России. Российские моряки участвовали в военном параде по случаю Дня независимости Венесуэлы.
«
"Совместная работа наших вооружённых сил отражает общее стремление России и Венесуэлы к поддержанию мира и безопасности", - сказал Мелик-Багдасаров.
"Что касается военно-технического сотрудничества, то взаимодействие с партнерами выстраивается на плановой основе. Прогресс не стоит на месте, появляются новые перспективные российские разработки, притягивающие к себе внимание всего мира и, разумеется, Венесуэла здесь не исключение, особенно с учетом наработанного в последнюю четверть века позитивного опыта сотрудничества", - добавил дипломат.
Здание посольства Венесуэлы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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РоссияКаракасВенесуэлаВ миреСергей Мелик-Багдасаров (посол России в Венесуэле)
 
 
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