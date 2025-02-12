Посол сообщил об интересе Венесуэлы к новым российским военным разработкам
Мелик-Багдасаров: новые военные разработки РФ притягивают внимание Венесуэлы
© Фото : Посольство Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла,Сергей Мелик-Багдасаров
Сергей Мелик-Багдасаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Новые перспективные военные разработки России притягивают внимание Венесуэлы, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
По его словам, военное сотрудничество между двумя странами развивается последовательно и динамично. Обмен опытом происходит регулярно, в частности, в рамках Международных армейских игр ARMY. В 2024 году в венесуэльский порт Ла-Гуайра заходили корабли Балтийского и Северного флотов ВМФ России. Российские моряки участвовали в военном параде по случаю Дня независимости Венесуэлы.
«
"Совместная работа наших вооружённых сил отражает общее стремление России и Венесуэлы к поддержанию мира и безопасности", - сказал Мелик-Багдасаров.
"Что касается военно-технического сотрудничества, то взаимодействие с партнерами выстраивается на плановой основе. Прогресс не стоит на месте, появляются новые перспективные российские разработки, притягивающие к себе внимание всего мира и, разумеется, Венесуэла здесь не исключение, особенно с учетом наработанного в последнюю четверть века позитивного опыта сотрудничества", - добавил дипломат.
Межгосударственные отношения России и Венесуэлы
23 октября 2024, 17:21