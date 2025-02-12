https://ria.ru/20250212/venesuela-1998816669.html

Сергей Мелик-Багдасаров: Россия и Венесуэла наращивают расчеты в нацвалютах

Сергей Мелик-Багдасаров: Россия и Венесуэла наращивают расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 12.02.2025

Сергей Мелик-Багдасаров: Россия и Венесуэла наращивают расчеты в нацвалютах

Венесуэла является стратегическим партнером России в Латинской Америке. В этом году страны отметят 80-летие установления дипломатических отношений. За счет чего РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:30:00+03:00

2025-02-12T16:30:00+03:00

2025-02-12T16:30:00+03:00

интервью

интервью - авторы

сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)

россия

венесуэла

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Венесуэла является стратегическим партнером России в Латинской Америке. В этом году страны отметят 80-летие установления дипломатических отношений. За счет чего Москва и Каракас смогут нарастить торговлю даже в условиях санкций, как развивается взаимодействие в нефтегазовой и атомной сферах, о расчетах в нацвалютах и перспективах военно-технического сотрудничества рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.– Сергей Михайлович, как вы оцениваете текущее состояние российско-венесуэльских отношений? Насколько они стабильны в долгосрочной перспективе и зависят ли от отношений Венесуэлы и США?– Венесуэла – стратегический партнер и политический союзник России в регионе и мире в целом. Обе страны объединяют давние партнерские связи (в этом году мы отмечаем 80-летие установления дипломатических отношений), основанные на взаимном уважении и совместных интересах в различных сферах: энергетике, военно-техническом сотрудничестве, торговле, фармацевтике, горнорудном деле, СМИ, образовании, молодежных обменах и культуре.Что касается долгосрочной перспективы, взаимодействие России и Венесуэлы имеет прочный фундамент, основанный на общих подходах к вопросам международной политики и стремлении к многополярному миру.Одни из основополагающих ценностей в Венесуэле, как и в России, – это национальный суверенитет и независимость, поэтому отношения между нашими странами не подвержены влиянию третьих стран.В целом, все наши совместные проекты направлены на эффективное взаимовыгодное взаимодействие и дружескую поддержку, невзирая на санкции. А наглядным подтверждением успешного сотрудничества служит динамичный рост венесуэльской экономики, которая демонстрирует одни из самых высоких показателей в регионе.– Как развивается торговля между нашими странами, какая работа ведется, чтобы ее нарастить?– В 2024 году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 40%. Основные статьи российского экспорта – продукция химической промышленной, в том числе удобрения, лекарственные средства, продукция АПК (пшеница, растительные масла) и нефтяной промышленности. Импортируется, в основном, сельскохозяйственная продукция (какао, кофе, тропические фрукты, морепродукты) и алкогольные напитки.Сохраняется значительный потенциал роста взаимной торговли. Часть поставок приходится на регулярный рейс Каракас-Москва-Каракас венесуэльской авиакомпании Conviasa. Прорабатываются возможность организации морских перевозок. В Венесуэле работают ряд совместных предприятий между АО "Росзарубежненфть" и госкомпанией PDVSA в области добычи нефти, демонстрирующие позитивную динамику, несмотря на действующие против наших стран западные санкции. В свое время также получило развитие сотрудничество в газовой отрасли. Реализация соответствующих проектов находится в продвинутой стадии.– Удалось ли нашим странам избавиться от доллара во взаиморасчетах?– Мы планомерно движемся в этом направлении, постепенно наращивая объем расчетов в нацвалютах, в том числе посредством совместного российско-венесуэльского банка "Еврофинанс Моснарбанк", который позволяет компаниям производить такие операции.– Ранее вы говорили, что Венесуэла рассматривает возможность применения технологий "Росатома". Есть ли прогресс в этом направлении?– Возможность реализации совестных проектов с госкорпорацией "Росатом" в энергетике, ядерной медицине и сельском хозяйстве находится на стадии проработки. Обсуждается дорожная карта развития сотрудничества.– Значительное место в экономике Венесуэлы занимает теперь сельскохозяйственный сектор, Каракас успешно работает над обеспечением продовольственной безопасности. Возможны ли совместные с Россией проекты в сельском хозяйстве?– Согласно официальным данным, 97% потребности в основных продуктах питания в Венесуэле обеспечивается за счет собственного производства. Партнеры заинтересованы в создании совместных сельскохозяйственных предприятий на территории страны по выращиванию и переработке культур тропического земледелия. Также есть заинтересованность в увеличении поставок российских комплексных и калийных удобрений.– Россия в 2017 году с развитием кризиса в Венесуэле реструктуризировала ее долг перед нашей страной в размере около трех миллиардов долларов, начиная с прошлого года должны были начаться существенные выплаты. Как обстоят дела с этой задолженностью, соблюдает ли Каракас условия договора, и возможна ли новая реструктуризация или полное списание этого долга?– Это вопрос решается по линии министерств финансов и стоит на повестке межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. Мы в постоянном взаимодействии на предмет выработки устойчивой схемы погашения. Процесс будет проходить с учетом обоюдных интересов, никто от своих обязательств не отказывается.– Планируются ли новые поставки российского вооружения в Венесуэлу, которая широко использует российскую армейскую технику? Принимает ли РФ участие в подготовке местных военных кадров и модернизации вооруженных сил?– Военное сотрудничество между нашими странами развивается последовательно и динамично. Обмен опытом происходит регулярно, в частности, в рамках Международных армейских игр ARMY. В прошлом году в венесуэльский порт Ла-Гуайра заходили корабли Балтийского и Северного флотов ВМФ России. Наши моряки участвовали в военном параде по случаю Дня независимости Республики. Совместная работа наших вооруженных сил отражает общее стремление России и Венесуэлы к поддержанию мира и безопасности.Что касается военно-технического сотрудничества, то взаимодействие с партнерами выстраивается на плановой основе. Прогресс не стоит на месте, появляются новые перспективные российские разработки, притягивающие к себе внимание всего мира и, разумеется, Венесуэла здесь не исключение, особенно с учетом наработанного в последнюю четверть века позитивного опыта сотрудничества.– Идет ли взаимодействие между нашими странами в вопросах кибербезопасности на фоне информационной войны, развязанной западом?– Россия и Венесуэла энергично сотрудничают как в обеспечении информационной безопасности на двусторонней основе, так и в деле мирного развития информационно-коммуникационных технологий на глобальном уровне. Мы – единомышленники в вопросах борьбы с киберугрозами и противодействия использованию технологий в преступных целях, в деле регулирования и развития сети интернет, искусственного интеллекта, других современных технологий на ключевых площадках: в международном союзе электросвязи и в профильной рабочей группе отрытого состава ООН.

https://ria.ru/20250201/venesuela-1996741626.html

https://ria.ru/20250119/venesuela-1994427946.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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