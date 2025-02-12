https://ria.ru/20250212/uskov-1998862422.html

Основателю iSpring попросят назначить меру пресечения с возможностью работы

Основателю iSpring попросят назначить меру пресечения с возможностью работы - РИА Новости, 12.02.2025

Основателю iSpring попросят назначить меру пресечения с возможностью работы

Адвокаты основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:36:00+03:00

2025-02-12T14:36:00+03:00

2025-02-12T15:35:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Адвокаты основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, будут просить избрать ему меру пресечения, которая позволит ему работать и помогать бойцам СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании со ссылкой на защитников. "Наша позиция — позиция защиты такова: невиновный человек не должен подвергаться никаким мерам пресечения — ни взятием под стражу, ни даже домашнему аресту. Поэтому мы будем просить избрание меры пресечения, которая бы позволила Юрию Ускову в полном объёме продолжать свою предпринимательскую, общественную деятельность и помощь бойцам СВО", - процитировали в компании слова адвокатов Ускова. Как уточнили в пресс-службе компании, заседание суда, где будет избрана мера пресечения, начнется в 14.30 в суде Йошкар-Олы. Ранее брат Юрия Ускова - Владимир - сообщил РИА Новости, что обвинение ходатайствовало о домашнем аресте его брату, задержанному в понедельник после проведенных в компании iSpring обысков. Ранее компания iSpring, занимающаяся разработкой программного обеспечения для корпоративного обучения, заявила, что в её офисе в Йошкар-Оле в понедельник прошел обыск. Владимир Усков сообщил, что основателя iSpring Юрия Ускова задержали по делу, связанному с приобретением земельных участков. В компании позже сообщили РИА Новости, что поводом для задержания стал земельный участок, приобретенный в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях для возбуждения и ходе расследования уголовного дела. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова. Офис компании расположен в столице региона Йошкар-Оле. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.

https://ria.ru/20250212/uskov-1998843588.html

https://ria.ru/20250211/uskov-1998706327.html

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россия, происшествия, йошкар-ола, вячеслав володин, республика марий эл