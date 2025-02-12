https://ria.ru/20250212/ukraina-1998970923.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.02.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях, а также на подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T22:15:00+03:00
2025-02-12T22:15:00+03:00
2025-02-12T22:15:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в регионах была объявлена практически одновременно – в 22.05 мск. Ранее тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу