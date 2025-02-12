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Белый дом отказался комментировать планы Украины по вступлению в НАТО
Белый дом отказался комментировать планы Украины по вступлению в НАТО - РИА Новости, 12.02.2025
Белый дом отказался комментировать планы Украины по вступлению в НАТО
Президент США Дональд Трамп пока не обсуждал с советниками вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО или её ядерных возможностях, заявила в среду... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T22:00:00+03:00
2025-02-12T22:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не обсуждал с советниками вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО или её ядерных возможностях, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Я не обсуждала с президентом Трампом вопросы членства Украины в НАТО или её ядерных возможностей. Предоставлю ему возможность самому высказаться на эту тему", – сказала она в ходе брифинга на площадке Белого дома. Левитт добавила, что "госсекретарь (Марко) Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс встретятся с Владимиром Зеленским в пятницу", подчеркнув, что по итогам переговоров "будет предоставлена информация о содержании обсуждений". Отвечая на вопрос о возможном участии других европейских стран во встрече, Левитт отметила: "У меня нет данных о вовлечении каких-либо европейских государств, которыми я могла бы поделиться".
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, ядерное оружие
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Ядерное оружие
Белый дом отказался комментировать планы Украины по вступлению в НАТО
Белый дом отказался давать комментарий по Украине в НАТО и ее ядерном статусе