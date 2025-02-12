https://ria.ru/20250212/ukraina-1998888259.html

В Раде пожаловались на критическую нехватку средств ПВО

В Раде пожаловались на критическую нехватку средств ПВО - РИА Новости, 12.02.2025

В Раде пожаловались на критическую нехватку средств ПВО

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ испытывают критическую нехватку средств ПВО. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:45:00+03:00

2025-02-12T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ испытывают критическую нехватку средств ПВО. "Когда воздушные силы в который раз врут об "обломках" (сбитых ракет - ред.) и идут на поводу у (главкома ВСУ Александра – ред.) Сырского, сокращая ПВО… Этой ложью они еще искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО. Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все "сбиваем", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Глава украинского МИД Андрей Сибига в декабре 2024 года попросил у НАТО 19 дополнительных систем ПВО, чтобы Украина могла "пережить зиму". Ранее Безуглая сообщала, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВСУ в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также отмечал, что военное руководство пытается перебросить в пехоту специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому.

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998756754.html

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украина, в мире, вооруженные силы украины, верховная рада украины