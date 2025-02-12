https://ria.ru/20250212/ukraina-1998878543.html

На Украине военного ранили ножом в военкомате

На Украине военного ранили ножом в военкомате - РИА Новости, 12.02.2025

На Украине военного ранили ножом в военкомате

Нападение совершено на военнослужащего в военкомате в Харькове, его ранили ножом, сообщили в Харьковском областном военкомате. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:11:00+03:00

2025-02-12T15:11:00+03:00

2025-02-12T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Нападение совершено на военнослужащего в военкомате в Харькове, его ранили ножом, сообщили в Харьковском областном военкомате. "Сегодня в Харькове на территории районного ТЦК (военкомата – ред.) совершено нападение на военнослужащего ВСУ… Во время нападения преступник использовал газовый баллончик и нанес военнослужащему ВСУ ножевое ранение", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook *.Отмечается, что нападавший задержан, военнослужащему оказана помощь, угрозы его жизни нет. Накануне в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240809/harkov-1965280109.html

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