https://ria.ru/20250212/ukraina-1998840170.html

Госсекретарь США высказался об окончании конфликта на Украине

Госсекретарь США высказался об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 12.02.2025

Госсекретарь США высказался об окончании конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил об оптимизме в вопросе украинского урегулирования. Об этом он сказал в интервью CNN, расшифровка которого приводится на... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:16:00+03:00

2025-02-12T13:16:00+03:00

2025-02-12T14:13:00+03:00

в мире

украина

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил об оптимизме в вопросе украинского урегулирования. Об этом он сказал в интервью CNN, расшифровка которого приводится на сайте госдепа. "Я имею в виду, что настроен оптимистично. Мы будем очень упорно работать. В конце концов, у нас тут очень сложные ситуации. Остановить это будет непросто, но я настроен оптимистично..." — сказал он. Кроме того, Рубио отметил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля не связано напрямую с прогрессом по урегулированию конфликта на Украине, однако назвал это хорошим сигналом о желании сотрудничать.Газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер.Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998780360.html

https://ria.ru/20250212/evropa-1998827770.html

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