Рейтинг@Mail.ru
Госсекретарь США высказался об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 12.02.2025 (обновлено: 14:13 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998840170.html
Госсекретарь США высказался об окончании конфликта на Украине
Госсекретарь США высказался об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
Госсекретарь США высказался об окончании конфликта на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил об оптимизме в вопросе украинского урегулирования. Об этом он сказал в интервью CNN, расшифровка которого приводится на... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:16:00+03:00
2025-02-12T14:13:00+03:00
в мире
украина
марко рубио
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d75f825bfb9b2a36ee4a2b0f4601202.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил об оптимизме в вопросе украинского урегулирования. Об этом он сказал в интервью CNN, расшифровка которого приводится на сайте госдепа. "Я имею в виду, что настроен оптимистично. Мы будем очень упорно работать. В конце концов, у нас тут очень сложные ситуации. Остановить это будет непросто, но я настроен оптимистично..." — сказал он. Кроме того, Рубио отметил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля не связано напрямую с прогрессом по урегулированию конфликта на Украине, однако назвал это хорошим сигналом о желании сотрудничать.Газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер.Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998780360.html
https://ria.ru/20250212/evropa-1998827770.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_b035d679852bdd7db1e1c06385a510af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, марко рубио, сша
В мире, Украина, Марко Рубио, США
Госсекретарь США высказался об окончании конфликта на Украине

Госсекретарь США Рубио заявил об оптимизме в вопросе украинского урегулирования

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил об оптимизме в вопросе украинского урегулирования. Об этом он сказал в интервью CNN, расшифровка которого приводится на сайте госдепа.

"Я имею в виду, что настроен оптимистично. Мы будем очень упорно работать. В конце концов, у нас тут очень сложные ситуации. Остановить это будет непросто, но я настроен оптимистично..." — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Раде раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский
Вчера, 09:43
Кроме того, Рубио отметил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля не связано напрямую с прогрессом по урегулированию конфликта на Украине, однако назвал это хорошим сигналом о желании сотрудничать.

Газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение ста дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
"Худший кошмар". СМИ раскрыли главный страх лидеров ЕС из-за Путина
Вчера, 12:35
 
В миреУкраинаМарко РубиоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала