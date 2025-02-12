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Нидерландский депутат рассказал, почему Запад продолжает вооружать Киев - РИА Новости, 12.02.2025
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05:32 12.02.2025 (обновлено: 05:35 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998757119.html
Нидерландский депутат рассказал, почему Запад продолжает вооружать Киев
Нидерландский депутат рассказал, почему Запад продолжает вооружать Киев - РИА Новости, 12.02.2025
Нидерландский депутат рассказал, почему Запад продолжает вооружать Киев
Запад продолжает вооружать Киев, потому что "влиятельные люди и организации" извлекают из этого выгоду, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:32:00+03:00
2025-02-12T05:35:00+03:00
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Запад продолжает вооружать Киев, потому что "влиятельные люди и организации" извлекают из этого выгоду, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен."К сожалению, некоторые влиятельные люди и организации извлекают выгоду из этой войны… А НАТО и военно-промышленному комплексу США нужны враги, чтобы оправдать войну, потому что если нет войны, нет причин тратить миллиарды на оружие (Киеву)", - считает парламентарий.Кроме того, по его словам, без продолжающейся войны не было бы оправдания существованию НАТО."И именно поэтому им нужны были и предыдущие войны - в Ираке, Афганистане. Все эти войны были только в интересах небольшой группы влиятельных людей и организаций", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250211/oruzhie-1998522094.html
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в мире, киев, нидерланды, сша, нато
В мире, Киев, Нидерланды, США, НАТО
Нидерландский депутат рассказал, почему Запад продолжает вооружать Киев

Нидерландский депутат ван Мейерен: Запад вооружает Киев, потому что это выгодно

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Запад продолжает вооружать Киев, потому что "влиятельные люди и организации" извлекают из этого выгоду, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен.
"К сожалению, некоторые влиятельные люди и организации извлекают выгоду из этой войны… А НАТО и военно-промышленному комплексу США нужны враги, чтобы оправдать войну, потому что если нет войны, нет причин тратить миллиарды на оружие (Киеву)", - считает парламентарий.
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Кроме того, по его словам, без продолжающейся войны не было бы оправдания существованию НАТО.
"И именно поэтому им нужны были и предыдущие войны - в Ираке, Афганистане. Все эти войны были только в интересах небольшой группы влиятельных людей и организаций", - отметил собеседник агентства.
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