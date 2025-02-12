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Нидерландский депутат рассказал, почему Запад продолжает вооружать Киев
Нидерландский депутат рассказал, почему Запад продолжает вооружать Киев - РИА Новости, 12.02.2025
Нидерландский депутат рассказал, почему Запад продолжает вооружать Киев
Запад продолжает вооружать Киев, потому что "влиятельные люди и организации" извлекают из этого выгоду, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:32:00+03:00
2025-02-12T05:32:00+03:00
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ГААГА, 12 фев - РИА Новости. Запад продолжает вооружать Киев, потому что "влиятельные люди и организации" извлекают из этого выгоду, заявил в интервью РИА Новости депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен."К сожалению, некоторые влиятельные люди и организации извлекают выгоду из этой войны… А НАТО и военно-промышленному комплексу США нужны враги, чтобы оправдать войну, потому что если нет войны, нет причин тратить миллиарды на оружие (Киеву)", - считает парламентарий.Кроме того, по его словам, без продолжающейся войны не было бы оправдания существованию НАТО."И именно поэтому им нужны были и предыдущие войны - в Ираке, Афганистане. Все эти войны были только в интересах небольшой группы влиятельных людей и организаций", - отметил собеседник агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, нидерланды, сша, нато
В мире, Киев, Нидерланды, США, НАТО
Нидерландский депутат рассказал, почему Запад продолжает вооружать Киев
Нидерландский депутат ван Мейерен: Запад вооружает Киев, потому что это выгодно