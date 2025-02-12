https://ria.ru/20250212/ukraina-1998751508.html
В Запорожье полицейским приказали не вмешиваться в действия военкоматов
В Запорожье полицейским приказали не вмешиваться в действия военкоматов - РИА Новости, 12.02.2025
В Запорожье полицейским приказали не вмешиваться в действия военкоматов
Сотрудникам МВД Украины приказали не вмешиваться, когда сотрудники военкоматов в Запорожье насильно забирают людей на улицах и нарушают при этом закон, сообщил... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:54:00+03:00
2025-02-12T03:54:00+03:00
2025-02-12T03:54:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Сотрудникам МВД Украины приказали не вмешиваться, когда сотрудники военкоматов в Запорожье насильно забирают людей на улицах и нарушают при этом закон, сообщил РИА Новости житель города Константин. Ранее пленные солдаты ВСУ рассказали РИА Новости о том, что сотрудники украинских военкоматов насильно затаскивают мужчин в автомобили и увозят в территориальные центры комплектования, нередко применяя физическую силу. "У полиции команда их не трогать. Полиция просто стоит и смотрит на это. У них команда, они стоят смотрят, и всё", - сказал Константин. По его словам, военкомы, в частности, не имеют права задерживать граждан и насильно сажать их в машины. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998712861.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожье, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Запорожье, Вооруженные силы Украины
В Запорожье полицейским приказали не вмешиваться в действия военкоматов
Житель Запорожья Константин: полиция не вмешивается в действия военкомов
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Сотрудникам МВД Украины приказали не вмешиваться, когда сотрудники военкоматов в Запорожье насильно забирают людей на улицах и нарушают при этом закон, сообщил РИА Новости житель города Константин.
Ранее пленные солдаты ВСУ
рассказали РИА Новости о том, что сотрудники украинских военкоматов насильно затаскивают мужчин в автомобили и увозят в территориальные центры комплектования, нередко применяя физическую силу.
"У полиции команда их не трогать. Полиция просто стоит и смотрит на это. У них команда, они стоят смотрят, и всё", - сказал Константин.
По его словам, военкомы, в частности, не имеют права задерживать граждан и насильно сажать их в машины.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.