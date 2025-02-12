https://ria.ru/20250212/ubiystvo-1998747903.html
В Приморье завершили расследование дела об убийстве девочки в 2005 году
В Приморье завершили расследование дела об убийстве девочки в 2005 году - РИА Новости, 12.02.2025
В Приморье завершили расследование дела об убийстве девочки в 2005 году
Правоохранители завершили расследование уголовного дела о совершенном в 2005 году убийстве 13-летней девочки на ферме в Приморье, сообщает региональное... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T02:42:00+03:00
2025-02-12T02:42:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела о совершенном в 2005 году убийстве 13-летней девочки на ферме в Приморье, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Летом 2024 года следователи сообщали, что установили обстоятельства убийства в 2005 году 13-летней девочки на ферме в селе Соловей Ключ. По подозрению в совершении преступления был задержан бывший работник фермерского хозяйства Сергей Тимофеев, ему предъявлено обвинение. По версии следствия, в сентябре 2005 года обвиняемый в ходе ссоры с 13-летней девочкой, которая там подрабатывала, за отказ убираться в курятнике ударил ее по голове лопатой. Потерпевшая убежала в лес, где от ранения скончалась. Обвиняемый пошел за ней, нашел тело и закопал. В 2005 году в убийстве ребенка признался отчим девочки, который имел психическое расстройство. Его вина не была установлена, с него сняты обвинения. "Следком Приморья завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве малолетней, совершенном осенью 2005 года в поселке Соловей Ключ", - говорится в сообщении. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено прокурору. Ведомство также отмечает, что следователи, работая по делам прошлых лет, опросили практически всех жителей села Соловей Ключ и нашли местную жительницу, которая рассказала, что в разговоре с другом фигуранта слышала о произошедшем. Так правоохранители вышли на убийцу.
https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988644177.html
https://ria.ru/20250127/ubiystvo-1995627510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье завершили расследование дела об убийстве девочки в 2005 году
В Приморье завершили расследование дела об убийстве в 2005 году девочки на ферме
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела о совершенном в 2005 году убийстве 13-летней девочки на ферме в Приморье, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Летом 2024 года следователи сообщали, что установили обстоятельства убийства в 2005 году 13-летней девочки на ферме в селе Соловей Ключ. По подозрению в совершении преступления был задержан бывший работник фермерского хозяйства Сергей Тимофеев, ему предъявлено обвинение. По версии следствия, в сентябре 2005 года обвиняемый в ходе ссоры с 13-летней девочкой, которая там подрабатывала, за отказ убираться в курятнике ударил ее по голове лопатой. Потерпевшая убежала в лес, где от ранения скончалась. Обвиняемый пошел за ней, нашел тело и закопал.
В 2005 году в убийстве ребенка признался отчим девочки, который имел психическое расстройство. Его вина не была установлена, с него сняты обвинения.
"Следком Приморья завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве малолетней, совершенном осенью 2005 года в поселке Соловей Ключ", - говорится в сообщении.
Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено прокурору.
Ведомство также отмечает, что следователи, работая по делам прошлых лет, опросили практически всех жителей села Соловей Ключ и нашли местную жительницу, которая рассказала, что в разговоре с другом фигуранта слышала о произошедшем. Так правоохранители вышли на убийцу.