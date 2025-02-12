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Международный турнир по ушу стартует в Вологде 19 февраля - РИА Новости, 12.02.2025
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Вологодская область
 
14:40 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/turnir-1998863457.html
Международный турнир по ушу стартует в Вологде 19 февраля
Международный турнир по ушу стартует в Вологде 19 февраля - РИА Новости, 12.02.2025
Международный турнир по ушу стартует в Вологде 19 февраля
Международный турнир по ушу между командами России и Китая и фестиваль боевых искусств с участием российских и китайских спортсменов стартуют в Вологде 19 и 20... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:40:00+03:00
2025-02-12T14:40:00+03:00
вологодская область
китай
россия
георгий филимонов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Международный турнир по ушу между командами России и Китая и фестиваль боевых искусств с участием российских и китайских спортсменов стартуют в Вологде 19 и 20 февраля, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Совсем скоро Вологодчина впервые станет площадкой проведения соревнований по ушу международного уровня. Турнир посвятим 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Спортивные состязания не только продемонстрируют мастерство и талант национальных сборных, но и станут важным шагом к укреплению двусторонних отношений между нашими странами", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Торжественное открытие международного турнира по ушу между национальными сборными командами России и Китая состоится 19 февраля в 18:30 на базе Дворца спорта "Вологда". Перед зрителями выступят спортсмены и мастера боевых искусств из разных регионов Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Хедлайнером вечера станет исполнительница хита "Матушка" Татьяна Куртукова. 20 февраля пройдут сами соревнования. Российские и китайские спортсмены поборются за победу в двух дисциплинах: ушу-таолу и ушу-саньда. Всего мастерство владения восточным боевым искусством продемонстрируют 50 ушуистов. "Идею о проведении ответной матчевой встречи между нашими национальными сборными именно на Вологодчине предложил в ноябре прошлого года во время "Дней Вологодской области" в КНР. Ее поддержала директор Центра по управлению вопросами ушу при Госкомспорте Китая, президент Всекитайской ассоциации ушу Чжан Юйпин", – отметил Филимонов. Еще одним важным шагом в укреплении культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Китайской Народной Республикой станет запуск регионального отделения "Общества российско-китайской дружбы" на базе Череповецкого государственного университета, открытие которого приурочат к соревнованиям.
https://ria.ru/20250207/zhestyannikov-1998002624.html
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китай, россия, георгий филимонов
Вологодская область, Китай, Россия, Георгий Филимонов
Международный турнир по ушу стартует в Вологде 19 февраля

В Вологде 19 февраля начнется турнир по ушу между командами России и Китая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Георгий Филимонов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Международный турнир по ушу между командами России и Китая и фестиваль боевых искусств с участием российских и китайских спортсменов стартуют в Вологде 19 и 20 февраля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Совсем скоро Вологодчина впервые станет площадкой проведения соревнований по ушу международного уровня. Турнир посвятим 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Спортивные состязания не только продемонстрируют мастерство и талант национальных сборных, но и станут важным шагом к укреплению двусторонних отношений между нашими странами", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Жестянников: Вологодская область даст предложения по инициативе Минздрава
7 февраля, 15:55
Торжественное открытие международного турнира по ушу между национальными сборными командами России и Китая состоится 19 февраля в 18:30 на базе Дворца спорта "Вологда". Перед зрителями выступят спортсмены и мастера боевых искусств из разных регионов Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Хедлайнером вечера станет исполнительница хита "Матушка" Татьяна Куртукова.
20 февраля пройдут сами соревнования. Российские и китайские спортсмены поборются за победу в двух дисциплинах: ушу-таолу и ушу-саньда. Всего мастерство владения восточным боевым искусством продемонстрируют 50 ушуистов.
"Идею о проведении ответной матчевой встречи между нашими национальными сборными именно на Вологодчине предложил в ноябре прошлого года во время "Дней Вологодской области" в КНР. Ее поддержала директор Центра по управлению вопросами ушу при Госкомспорте Китая, президент Всекитайской ассоциации ушу Чжан Юйпин", – отметил Филимонов.
Еще одним важным шагом в укреплении культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Китайской Народной Республикой станет запуск регионального отделения "Общества российско-китайской дружбы" на базе Череповецкого государственного университета, открытие которого приурочат к соревнованиям.
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11 февраля, 17:36
 
Вологодская областьКитайРоссияГеоргий Филимонов
 
 
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