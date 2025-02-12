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Группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
Группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял более 510 военнослужащих и четыре боевые бронемашины... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:05:00+03:00
2025-02-12T12:05:00+03:00
2025-02-12T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял более 510 военнослужащих и четыре боевые бронемашины "Казак", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, аэромобильной, егерских бригад, штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Красноармейск, Щербиновка, Андреевка, Барановка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное, Новоандреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Казак", пять автомобилей и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, красноармейск, зверево, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Красноармейск, Зверево, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
ВСУ потеряли более 510 военных в зоне действий группировки "Центр"