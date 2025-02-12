https://ria.ru/20250212/tsentr-1998817802.html

Группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025

Группировка "Центр" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял более 510 военнослужащих и четыре боевые бронемашины... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:05:00+03:00

2025-02-12T12:05:00+03:00

2025-02-12T12:11:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял более 510 военнослужащих и четыре боевые бронемашины "Казак", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, аэромобильной, егерских бригад, штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Красноармейск, Щербиновка, Андреевка, Барановка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное, Новоандреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Казак", пять автомобилей и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250212/vsu-1998758002.html

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вооруженные силы украины, россия, красноармейск, зверево, министерство обороны рф (минобороны рф)