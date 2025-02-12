https://ria.ru/20250212/trevoga-1998757272.html
В восьми украинских областях объявили тревогу
В восьми украинских областях объявили тревогу - РИА Новости, 12.02.2025
В восьми украинских областях объявили тревогу
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:35:00+03:00
2025-02-12T05:35:00+03:00
2025-02-12T05:48:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Житомирская область, Россия
В восьми украинских областях объявили тревогу
В Киеве и еще восьми украинских областях объявили тревогу