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Трамп считает дипломатию важной, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.02.2025
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22:09 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/tramp-1998970386.html
Трамп считает дипломатию важной, заявили в Белом доме
Трамп считает дипломатию важной, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп считает дипломатию важной, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп рассматривает российского лидера Владимира Путина как конкурента в регионе, но при этом считает важным поддержание дипломатических... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T22:09:00+03:00
2025-02-12T22:09:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает российского лидера Владимира Путина как конкурента в регионе, но при этом считает важным поддержание дипломатических отношений с мировыми лидерами, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Я считаю, что эта страна рассматривает Путина и Россию как конкурента в регионе, а иногда и как противника. Но, как неоднократно заявлял президент, он ценит возможность поддерживать дипломатические отношения с лидерами по всему миру, находить точки соприкосновения и одновременно выступать с критикой, когда это необходимо, руководствуясь принципом достижения мира через силу", – сказала она в ходе брифинга на площадке Белого дома. Отвечая на вопрос о возможности территориальных уступок Украины в пользу России, Левитт также подчеркнула, что Трамп не раскрывает деталей своей позиции по прекращению конфликта между сторонами. "Вопрос об установлении "красных линий" остаётся за президентом. Однако, как показали успешные сделки в прошлом, одна из причин, по которой президент Трамп является очень эффективным переговорщиком, заключается в том, что он не раскрывает свои ожидания от обеих сторон", – сказала она. По её словам, ведущую роль в этих переговорах играют "не только сам президент, но и высококвалифицированные представители, которым он поручил вести диалог как с президентом Путиным, так и с Зеленским".
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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп считает дипломатию важной, заявили в Белом доме

Белый дом: Трамп считает дипломатию важной, несмотря на конкуренцию с Путиным

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает российского лидера Владимира Путина как конкурента в регионе, но при этом считает важным поддержание дипломатических отношений с мировыми лидерами, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я считаю, что эта страна рассматривает Путина и Россию как конкурента в регионе, а иногда и как противника. Но, как неоднократно заявлял президент, он ценит возможность поддерживать дипломатические отношения с лидерами по всему миру, находить точки соприкосновения и одновременно выступать с критикой, когда это необходимо, руководствуясь принципом достижения мира через силу", – сказала она в ходе брифинга на площадке Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Трамп заявил, что благодарен Путину за разговор
Вчера, 20:23
Отвечая на вопрос о возможности территориальных уступок Украины в пользу России, Левитт также подчеркнула, что Трамп не раскрывает деталей своей позиции по прекращению конфликта между сторонами.
"Вопрос об установлении "красных линий" остаётся за президентом. Однако, как показали успешные сделки в прошлом, одна из причин, по которой президент Трамп является очень эффективным переговорщиком, заключается в том, что он не раскрывает свои ожидания от обеих сторон", – сказала она.
По её словам, ведущую роль в этих переговорах играют "не только сам президент, но и высококвалифицированные представители, которым он поручил вести диалог как с президентом Путиным, так и с Зеленским".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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В миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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