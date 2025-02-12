https://ria.ru/20250212/tramp-1998957452.html

Трамп заявил о договоренностях с Путиным о будущих визитах

Трамп заявил о договоренностях с Путиным о будущих визитах - РИА Новости, 12.02.2025

Трамп заявил о договоренностях с Путиным о будущих визитах

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о тесном сотрудничестве, включающим в том числе будущие... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:11:00+03:00

2025-02-12T20:11:00+03:00

2025-02-12T20:21:00+03:00

в мире

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9777b17fff38347f7b0d739a19b547e1.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о тесном сотрудничестве, включающим в том числе будущие визиты в РФ и США. "Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250212/tramp-1998958878.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп