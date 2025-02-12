https://ria.ru/20250212/tramp-1998957452.html
Трамп заявил о договоренностях с Путиным о будущих визитах
Трамп заявил о договоренностях с Путиным о будущих визитах - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп заявил о договоренностях с Путиным о будущих визитах
Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о тесном сотрудничестве, включающим в том числе будущие... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:11:00+03:00
2025-02-12T20:11:00+03:00
2025-02-12T20:21:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9777b17fff38347f7b0d739a19b547e1.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о тесном сотрудничестве, включающим в том числе будущие визиты в РФ и США. "Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
https://ria.ru/20250212/tramp-1998958878.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86abf8e26695324757fac03d87d5bb60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп заявил о договоренностях с Путиным о будущих визитах
Трамп заявил, что договорился с Путиным о будущих визитах в Россию и США