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Трамп заявил о договоренностях с Путиным о будущих визитах - РИА Новости, 12.02.2025
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20:11 12.02.2025 (обновлено: 20:21 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/tramp-1998957452.html
Трамп заявил о договоренностях с Путиным о будущих визитах
Трамп заявил о договоренностях с Путиным о будущих визитах - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп заявил о договоренностях с Путиным о будущих визитах
Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о тесном сотрудничестве, включающим в том числе будущие... РИА Новости, 12.02.2025
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в мире
сша
россия
владимир путин
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НЬЮ-ЙОРК, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о тесном сотрудничестве, включающим в том числе будущие визиты в РФ и США. "Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
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в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп заявил о договоренностях с Путиным о будущих визитах

Трамп заявил, что договорился с Путиным о будущих визитах в Россию и США

© AP Photo / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 12 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о тесном сотрудничестве, включающим в том числе будущие визиты в РФ и США.
"Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Трамп заявил, что обсудил с Путиным пользу от сотрудничества
Вчера, 20:19
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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