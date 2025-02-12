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В Тоскане приняли закон об эвтаназии - РИА Новости, 12.02.2025
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00:16 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/toskana-1998740390.html
В Тоскане приняли закон об эвтаназии
В Тоскане приняли закон об эвтаназии - РИА Новости, 12.02.2025
В Тоскане приняли закон об эвтаназии
Областной совет итальянской Тосканы одобрил законопроект об эвтаназии, став первым регионом страны, принявшим подобную норму при отсутствии национального... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T00:16:00+03:00
2025-02-12T00:16:00+03:00
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РИМ, 12 фев – РИА Новости. Областной совет итальянской Тосканы одобрил законопроект об эвтаназии, став первым регионом страны, принявшим подобную норму при отсутствии национального законодательства в этой области, пишет газета Repubblica. Разработать и принять законопроект помогло решение Верховного конституционного суда страны, который в 2019 году признал законной помощь при проведении эвтаназии в ряде случаев и избавил от наказания медиков, которые помогут своему пациенту добровольно уйти из жизни. Процедуру c введением смертельный препарата в региональном парламенте одобрили депутаты левоцентристских сил, включая Демократическую партию и "Движение 5 звезд", которые в рамках национального законодательного органа находятся в оппозиции к правоцентристскому большинству. "Все это происходило в молчании парламента, которому Конституционный суд поручил написать закон, и при других регионах, которые из-за отклонений законопроекта и проблем в комиссиях до сих пор не смогли сдвинуться с места", - пишет Repubblica, отмечая, что новый закон "развязывает организационные и экономические узлы" вопроса об эвтаназии. Тему добровольного суицида в итальянском обществе подняла несколько лет назад подняла история музыканта Фабио Антониани, известного как DJ Fabo. В феврале 2017 года он прошел процедуру эвтаназии в одной из швейцарских клиник. В ноябре 2021 управление здравоохранения области Марке разрешило добровольно уйти из жизни 43-летнему мужчине, который на протяжении 10 лет оставался парализованным после ДТП. В июне следующего года он получил смертельную дозу препарата из аппарата стоимостью пять тысяч евро, средства на который собрали за счет пожертвований.
https://ria.ru/20241124/evtanaziya-1985400343.html
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в мире, тоскана, марке, движение 5 звезд
В мире, Тоскана, Марке, Движение 5 звезд
В Тоскане приняли закон об эвтаназии

Тоскана стала первым регионом Италии, принявшим закон об эвтаназии

© Flickr / MaëlickФлоренция. Тоскана, Италия
Флоренция. Тоскана, Италия - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Flickr / Maëlick
Флоренция. Тоскана, Италия. Архивное фото
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РИМ, 12 фев – РИА Новости. Областной совет итальянской Тосканы одобрил законопроект об эвтаназии, став первым регионом страны, принявшим подобную норму при отсутствии национального законодательства в этой области, пишет газета Repubblica.
Разработать и принять законопроект помогло решение Верховного конституционного суда страны, который в 2019 году признал законной помощь при проведении эвтаназии в ряде случаев и избавил от наказания медиков, которые помогут своему пациенту добровольно уйти из жизни.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
В Британии выступили против законопроекта об эвтаназии, пишет Guardian
24 ноября 2024, 00:02
Процедуру c введением смертельный препарата в региональном парламенте одобрили депутаты левоцентристских сил, включая Демократическую партию и "Движение 5 звезд", которые в рамках национального законодательного органа находятся в оппозиции к правоцентристскому большинству.
"Все это происходило в молчании парламента, которому Конституционный суд поручил написать закон, и при других регионах, которые из-за отклонений законопроекта и проблем в комиссиях до сих пор не смогли сдвинуться с места", - пишет Repubblica, отмечая, что новый закон "развязывает организационные и экономические узлы" вопроса об эвтаназии.
Тему добровольного суицида в итальянском обществе подняла несколько лет назад подняла история музыканта Фабио Антониани, известного как DJ Fabo. В феврале 2017 года он прошел процедуру эвтаназии в одной из швейцарских клиник. В ноябре 2021 управление здравоохранения области Марке разрешило добровольно уйти из жизни 43-летнему мужчине, который на протяжении 10 лет оставался парализованным после ДТП. В июне следующего года он получил смертельную дозу препарата из аппарата стоимостью пять тысяч евро, средства на который собрали за счет пожертвований.
Девушка в больничной палате - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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14 ноября 2024, 11:37
 
В миреТосканаМаркеДвижение 5 звезд
 
 
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