https://ria.ru/20250212/toskana-1998740390.html

В Тоскане приняли закон об эвтаназии

В Тоскане приняли закон об эвтаназии - РИА Новости, 12.02.2025

В Тоскане приняли закон об эвтаназии

Областной совет итальянской Тосканы одобрил законопроект об эвтаназии, став первым регионом страны, принявшим подобную норму при отсутствии национального... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T00:16:00+03:00

2025-02-12T00:16:00+03:00

2025-02-12T00:16:00+03:00

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РИМ, 12 фев – РИА Новости. Областной совет итальянской Тосканы одобрил законопроект об эвтаназии, став первым регионом страны, принявшим подобную норму при отсутствии национального законодательства в этой области, пишет газета Repubblica. Разработать и принять законопроект помогло решение Верховного конституционного суда страны, который в 2019 году признал законной помощь при проведении эвтаназии в ряде случаев и избавил от наказания медиков, которые помогут своему пациенту добровольно уйти из жизни. Процедуру c введением смертельный препарата в региональном парламенте одобрили депутаты левоцентристских сил, включая Демократическую партию и "Движение 5 звезд", которые в рамках национального законодательного органа находятся в оппозиции к правоцентристскому большинству. "Все это происходило в молчании парламента, которому Конституционный суд поручил написать закон, и при других регионах, которые из-за отклонений законопроекта и проблем в комиссиях до сих пор не смогли сдвинуться с места", - пишет Repubblica, отмечая, что новый закон "развязывает организационные и экономические узлы" вопроса об эвтаназии. Тему добровольного суицида в итальянском обществе подняла несколько лет назад подняла история музыканта Фабио Антониани, известного как DJ Fabo. В феврале 2017 года он прошел процедуру эвтаназии в одной из швейцарских клиник. В ноябре 2021 управление здравоохранения области Марке разрешило добровольно уйти из жизни 43-летнему мужчине, который на протяжении 10 лет оставался парализованным после ДТП. В июне следующего года он получил смертельную дозу препарата из аппарата стоимостью пять тысяч евро, средства на который собрали за счет пожертвований.

https://ria.ru/20241124/evtanaziya-1985400343.html

https://ria.ru/20241114/minuta-1983696607.html

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Дарья Буймова

в мире, тоскана, марке, движение 5 звезд