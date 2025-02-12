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Пензенский завод передал в зону СВО беспилотники и средства РЭБ - РИА Новости, 12.02.2025
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Надежные люди
 
19:51 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/svo-1998954854.html
Пензенский завод передал в зону СВО беспилотники и средства РЭБ
Пензенский завод передал в зону СВО беспилотники и средства РЭБ - РИА Новости, 12.02.2025
Пензенский завод передал в зону СВО беспилотники и средства РЭБ
Одно из крупнейших российских предприятий по производству спецтехники для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов "Завод ГрАЗ" (Пензенская область) РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T19:51:00+03:00
2025-02-12T19:51:00+03:00
надежные люди
пензенская область
олег мельниченко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Одно из крупнейших российских предприятий по производству спецтехники для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов "Завод ГрАЗ" (Пензенская область) передало росгвардейцам в зоне специальной военной операции беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Завод "ГрАЗ" вышел с инициативой по поддержке наших бойцов на передовой. Для росгвардейцев, которые несут службу в зоне специальной военной операции, приобрели беспилотные летательные аппараты и современные средства радиоэлектронной борьбы. Сегодня их передали начальнику управления Росгвардии по Пензенской области... Техника поможет военнослужащим выполнять служебные задачи и обеспечить безопасность. Благодарен коллективу предприятия за гражданскую активность и неравнодушие", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Глава региона уточнил, что в ближайшее время аппаратура будет доставлена к месту назначения.
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пензенская область, олег мельниченко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Надежные люди, Пензенская область, Олег Мельниченко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Пензенский завод передал в зону СВО беспилотники и средства РЭБ

Предприятие "Завод ГрАЗ" передало в зону СВО беспилотники и средства РЭБ

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Одно из крупнейших российских предприятий по производству спецтехники для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов "Завод ГрАЗ" (Пензенская область) передало росгвардейцам в зоне специальной военной операции беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Завод "ГрАЗ" вышел с инициативой по поддержке наших бойцов на передовой. Для росгвардейцев, которые несут службу в зоне специальной военной операции, приобрели беспилотные летательные аппараты и современные средства радиоэлектронной борьбы. Сегодня их передали начальнику управления Росгвардии по Пензенской области... Техника поможет военнослужащим выполнять служебные задачи и обеспечить безопасность. Благодарен коллективу предприятия за гражданскую активность и неравнодушие", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в ближайшее время аппаратура будет доставлена к месту назначения.
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Надежные людиПензенская областьОлег МельниченкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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