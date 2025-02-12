https://ria.ru/20250212/svo-1998954854.html

Пензенский завод передал в зону СВО беспилотники и средства РЭБ

Пензенский завод передал в зону СВО беспилотники и средства РЭБ - РИА Новости, 12.02.2025

Пензенский завод передал в зону СВО беспилотники и средства РЭБ

Одно из крупнейших российских предприятий по производству спецтехники для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов "Завод ГрАЗ" (Пензенская область) РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T19:51:00+03:00

2025-02-12T19:51:00+03:00

2025-02-12T19:51:00+03:00

надежные люди

пензенская область

олег мельниченко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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САРАТОВ, 12 фев - РИА Новости. Одно из крупнейших российских предприятий по производству спецтехники для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов "Завод ГрАЗ" (Пензенская область) передало росгвардейцам в зоне специальной военной операции беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Завод "ГрАЗ" вышел с инициативой по поддержке наших бойцов на передовой. Для росгвардейцев, которые несут службу в зоне специальной военной операции, приобрели беспилотные летательные аппараты и современные средства радиоэлектронной борьбы. Сегодня их передали начальнику управления Росгвардии по Пензенской области... Техника поможет военнослужащим выполнять служебные задачи и обеспечить безопасность. Благодарен коллективу предприятия за гражданскую активность и неравнодушие", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Глава региона уточнил, что в ближайшее время аппаратура будет доставлена к месту назначения.

https://ria.ru/20250212/svo-1998885140.html

пензенская область

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пензенская область, олег мельниченко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)