https://ria.ru/20250212/svo-1998885140.html
Орловский Народный фронт отправил мотоцикл на харьковское направление СВО
Орловский Народный фронт отправил мотоцикл на харьковское направление СВО - РИА Новости, 12.02.2025
Орловский Народный фронт отправил мотоцикл на харьковское направление СВО
Народный фронт Орловской области передал мотоцикл бойцам подразделения "Штурм", служащим на харьковском направлении спецоперации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:34:00+03:00
2025-02-12T15:34:00+03:00
2025-02-12T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Народный фронт Орловской области передал мотоцикл бойцам подразделения "Штурм", служащим на харьковском направлении спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Народного фронта. "Мотоцикл станет незаменимым помощником для наших бойцов в выполнении поставленных миссий. Его высокая маневренность и скорость позволит быстро и эффективно проводить разведку местности, оперативно собирать информацию о противнике, передавая ее боевым подразделениям", – говорится в сообщении. Кроме этого, как отмечается, транспортное средство при необходимости может быть использовано для экстренной эвакуации раненых, что особенно важно в условиях боевых действий. "Мы получили запрос от подразделения "Штурм" харьковского направления. Ребятам был очень необходим мототранспорт для разведки местности. Мы глубоко признательны за сотрудничество с нашими партнерами. Менее чем за сутки нам удалось найти и купить подходящий 180-кубовый мотоцикл. Каждый вклад от жителей нашей области играет невероятно важную роль для нашей армии! Вместе мы сила!" – отметил руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, которого цитирует пресс-служба движения. В сообщении добавляется, что это уже 51-й экземпляр авто- и мототехники, отправленной Орловским Народным фронтом на передовую за последнее время, а в общей сложности "фронтовики" региона отправили бойцам уже более 8,5 тысячи тонн гуманитарной помощи различного формата.
https://ria.ru/20250212/volontery-1998840317.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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орловская область, сво
Надежные люди, Орловская область, СВО
Орловский Народный фронт отправил мотоцикл на харьковское направление СВО
Народный фронт Орловской области передал мотоцикл на харьковское направление СВО
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Народный фронт Орловской области передал мотоцикл бойцам подразделения "Штурм", служащим на харьковском направлении спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Народного фронта.
"Мотоцикл станет незаменимым помощником для наших бойцов в выполнении поставленных миссий. Его высокая маневренность и скорость позволит быстро и эффективно проводить разведку местности, оперативно собирать информацию о противнике, передавая ее боевым подразделениям", – говорится в сообщении.
Кроме этого, как отмечается, транспортное средство при необходимости может быть использовано для экстренной эвакуации раненых, что особенно важно в условиях боевых действий.
"Мы получили запрос от подразделения "Штурм" харьковского направления. Ребятам был очень необходим мототранспорт для разведки местности. Мы глубоко признательны за сотрудничество с нашими партнерами. Менее чем за сутки нам удалось найти и купить подходящий 180-кубовый мотоцикл. Каждый вклад от жителей нашей области играет невероятно важную роль для нашей армии! Вместе мы сила!" – отметил руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, которого цитирует пресс-служба движения.
В сообщении добавляется, что это уже 51-й экземпляр авто- и мототехники, отправленной Орловским Народным фронтом на передовую за последнее время, а в общей сложности "фронтовики" региона отправили бойцам уже более 8,5 тысячи тонн гуманитарной помощи различного формата.