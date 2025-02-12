https://ria.ru/20250212/sud-1998851660.html

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор экс-су-шефу Good Food

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор экс-су-шефу Good Food - РИА Новости, 12.02.2025

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор экс-су-шефу Good Food

Советский суд Ростова-на-Дону приговорил к почти 2 годам ограничения свободы бывшего су-шефа компании Good Food Бахтияра Атакова, из-за которого отравились... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:08:00+03:00

2025-02-12T14:08:00+03:00

2025-02-12T14:08:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

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ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Советский суд Ростова-на-Дону приговорил к почти 2 годам ограничения свободы бывшего су-шефа компании Good Food Бахтияра Атакова, из-за которого отравились более 170 человек, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области. В середине февраля 2023 года десятки людей, употреблявших кулинарную продукцию торговой марки Good Food в Ростове-на-Дону, заболели острым гастроэнтеритом. Специалисты областного управления Роспотребнадзора во время проверки компании выявили "нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". СК возбудил уголовное дело. "Атаков признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год и десять месяцев", - сказал представитель суда. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. Общая сумма компенсации морального вреда, взысканная в пользу потерпевших, составила 940 тысяч рублей. Как уточнили в суде, в феврале 2023 года Атаков при приготовлении кулинарной продукции на рабочем месте "допустил преступную небрежность в виде нарушения требований СанПин". Несоблюдение дезинфекционного режима стало причиной распространения острой кишечной инфекции среди населения, употреблявшего продукцию фирмы. Пострадали более 170 человек.

https://ria.ru/20250110/perm-1993207425.html

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происшествия, здоровье - общество, ростов-на-дону, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)