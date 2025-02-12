https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998755106.html
Расчет "Града" нанес удар по позициям ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет "Града" нанес удар по позициям ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.02.2025
Расчет "Града" нанес удар по позициям ВСУ на правом берегу Днепра
Расчёт РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" поразил район сосредоточения живой силы, техники и пункты управления беспилотниками (БПЛА) украинской армии... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T05:07:00+03:00
2025-02-12T05:07:00+03:00
2025-02-12T05:07:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 12 фев - РИА Новости. Расчёт РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" поразил район сосредоточения живой силы, техники и пункты управления беспилотниками (БПЛА) украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Получив данные от расчета БПЛА о выявленном месте расположения большого количества личного состава, пунктов управления БПЛА и военной техники, расчёт РСЗО БМ-21 "Град" в темное время суток, оперативно прибыл в район боевого применения. Бойцы развернули боевую машину из походного положения в боевое, навелись на цель и через несколько секунд полный пакет реактивных снарядов калибра 122 миллиметра вылетел по заданному квадрату. В результате атаки противник понёс значительные потери в живой силе и технике", - сообщили в оборонном ведомстве. Целеуказание и корректировка огня артиллерии велось с помощью разведывательного беспилотника "Мерлин-ВР". Также это позволило передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени. Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению районов сосредоточения живой силы, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления БПЛА, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчет "Града" нанес удар по позициям ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет "Града" нанес удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 12 фев - РИА Новости. Расчёт РСЗО БМ-21 "Град" группировки войск "Днепр" поразил район сосредоточения живой силы, техники и пункты управления беспилотниками (БПЛА) украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Получив данные от расчета БПЛА о выявленном месте расположения большого количества личного состава, пунктов управления БПЛА и военной техники, расчёт РСЗО БМ-21 "Град" в темное время суток, оперативно прибыл в район боевого применения. Бойцы развернули боевую машину из походного положения в боевое, навелись на цель и через несколько секунд полный пакет реактивных снарядов калибра 122 миллиметра вылетел по заданному квадрату. В результате атаки противник понёс значительные потери в живой силе и технике", - сообщили в оборонном ведомстве.
Целеуказание и корректировка огня артиллерии велось с помощью разведывательного беспилотника "Мерлин-ВР". Также это позволило передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.
Артиллерийские подразделения группировки войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению районов сосредоточения живой силы, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления БПЛА, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.