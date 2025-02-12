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Сергей Жестянников: Вузы должны готовить востребованных специалистов - РИА Новости, 12.02.2025
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Вологодская область
 
15:32 12.02.2025
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Сергей Жестянников: Вузы должны готовить востребованных специалистов
Сергей Жестянников: Вузы должны готовить востребованных специалистов - РИА Новости, 12.02.2025
Сергей Жестянников: Вузы должны готовить востребованных специалистов
Новая Стратегия развития образования до 2036 года должна стать особым инструментом стратегического государственного планирования с опорой на лучшие... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:32:00+03:00
2025-02-12T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новая Стратегия развития образования до 2036 года должна стать особым инструментом стратегического государственного планирования с опорой на лучшие отечественные традиции и приоритеты страны, считает председатель Заксобрания Вологодской области Сергей Жестянников. Он принял участие в заседании нижней палаты Госдумы в режиме ВКС, где на "правительственном часе" с докладом о разработке Стратегии выступил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "С коллегами затронули большинство болевых точек - повышение авторитета педагога, подготовка и переквалификация кадров, внедрение новых государственных учебников, воспитание молодежи. Отдельного внимания заслуживает вопрос повышения конкурентоспособности системы, создания новой модели высшего образования, где мы возвращаемся к проверенной практике подготовки специалистов", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Также разрабатывается новый перечень востребованных специальностей. "Это та тема, которую мы постоянно поднимаем на различных площадках – образование должно идти за экономикой. Нужно готовить тех специалистов, которые будут востребованы сегодня, завтра и через много лет. В том числе это касается и подготовки самих будущих педагогов – сейчас не больше 60% выпускников педвузов идут в школы", - подчеркнул спикер регионального парламента.
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вологодская область, россия, сергей жестянников, валерий фальков, госдума рф
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Сергей Жестянников, Валерий Фальков, Госдума РФ
Сергей Жестянников: Вузы должны готовить востребованных специалистов

Председатель Жестянников: вузы должны готовить востребованных специалистов

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новая Стратегия развития образования до 2036 года должна стать особым инструментом стратегического государственного планирования с опорой на лучшие отечественные традиции и приоритеты страны, считает председатель Заксобрания Вологодской области Сергей Жестянников.
Он принял участие в заседании нижней палаты Госдумы в режиме ВКС, где на "правительственном часе" с докладом о разработке Стратегии выступил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"С коллегами затронули большинство болевых точек - повышение авторитета педагога, подготовка и переквалификация кадров, внедрение новых государственных учебников, воспитание молодежи. Отдельного внимания заслуживает вопрос повышения конкурентоспособности системы, создания новой модели высшего образования, где мы возвращаемся к проверенной практике подготовки специалистов", - написал Жестянников в своем телеграм-канале.
Также разрабатывается новый перечень востребованных специальностей. "Это та тема, которую мы постоянно поднимаем на различных площадках – образование должно идти за экономикой. Нужно готовить тех специалистов, которые будут востребованы сегодня, завтра и через много лет. В том числе это касается и подготовки самих будущих педагогов – сейчас не больше 60% выпускников педвузов идут в школы", - подчеркнул спикер регионального парламента.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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