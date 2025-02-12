https://ria.ru/20250212/sovfed-1998845549.html

Совфед предложил учить мигрантов русскому языку до их прибытия в Россию

Совфед предложил учить мигрантов русскому языку до их прибытия в Россию - РИА Новости, 12.02.2025

Совфед предложил учить мигрантов русскому языку до их прибытия в Россию

Совет Федерации предложил правительству РФ организовать подготовительную работу по созданию условий для изучения русского языка мигрантами до их прибытия в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:39:00+03:00

2025-02-12T13:39:00+03:00

2025-02-12T13:41:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Совет Федерации предложил правительству РФ организовать подготовительную работу по созданию условий для изучения русского языка мигрантами до их прибытия в Россию, соответствующее обращение было принято на заседании палаты в среду. "Совет Федерации Федерального Собрания РФ обращается к правительству РФ и органам государственной власти субъектов Российской Федерации с предложением... проводить с привлечением Международной организации по русскому языку подготовительную работу в странах, с территорий которых иностранные граждане приезжают в Российскую Федерацию, в целях создания условий для успешного изучения иностранными гражданами русского языка и прохождения ими тестирования", - говорится в тексте обращения. Кроме того, сенаторы предложили учитывать успешные практики субъектов Российской Федерации по созданию "подготовительных классов при общеобразовательных организациях или межшкольных классов для обучения иностранных граждан русскому языку, приобщения их к обычаям и традициям, существующим в российском обществе". В документе отмечается, что с 1 апреля 2025 года вступает в силу закон, устанавливающий, что иностранные граждане будут приниматься на обучение в российские школы при условии успешного прохождения ими тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ. "В настоящее время образовательные организации вправе проводить диагностику обучающихся на уровень владения русским языком в установленном образовательными организациями порядке, включать в учебный план общеобразовательной программы соответствующие курсы, дисциплины (модули), а также реализовывать дополнительные общеобразовательные программы по изучению русского языка в объеме, необходимом для освоения основных общеобразовательных программ. Вместе с тем, как показывает практика, этих мер недостаточно для обеспечения успешного освоения иностранными гражданами основных общеобразовательных программ на русском языке", - констатировали в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250205/migranty-1997404060.html

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общество, россия, совет федерации рф, образование