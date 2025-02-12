https://ria.ru/20250212/sotrudnichestvo-1998872048.html
РИА Новости и медиагруппа Mehr подписали соглашение о сотрудничестве
РИА Новости и медиагруппа Mehr подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 12.02.2025
РИА Новости и медиагруппа Mehr подписали соглашение о сотрудничестве
Информационное агентство РИА Новости и иранская медиагруппа Mehr заключили соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен контентом на английском, арабском... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:53:00+03:00
2025-02-12T14:53:00+03:00
2025-02-12T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 12 февраля - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости и иранская медиагруппа Mehr заключили соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен контентом на английском, арабском и персидском языках, а также проведение обучающих тренингов и совместных информационных мероприятий. Подписантом от российской стороны выступил глава дирекции по международному сотрудничеству Василий Пушков, от иранской – генеральный директор Мохаммад Махди Рахмати.Во время церемонии подписания Василий Пушков поприветствовал коллег и отметил: "На протяжении долгих лет Иран является стратегическим партнером России по самым разным направлениям. Приятно видеть, как на наших глазах вершится история, и укрепляется двустороннее партнерство в медиасфере, которая открывает новые двери для укрепления межгосударственных и, что не маловажно, человеческих отношений между нашими странами. Медиагруппа Mehr – образец высоких международных журналистских стандартов, и мы надеемся, что подписанный сегодня документ станет новой главой в нашей совместной работе".В свою очередь генеральный директор Mehr Махди Рахмати добавил: "Для меня большая честь, что сегодня начинается официальное сотрудничество между медиагруппой Mehr и уважаемой и авторитетной медиагруппой "Россия сегодня". Хотя этот меморандум о взаимопонимании подписан официально только сегодня, мы знаем, что точка отсчета нашего партнерства появилась задолго до этого. Я надеюсь, что наше сотрудничество и отношения перерастут в длительное, взаимное и полное энтузиазма партнерство"."Сегодня крайне важный день для двух медиаорганизаций в двух разных странах, которые, несмотря на географическую разницу, имеют общие ценные исторические корни. На мой взгляд, эти мы можем использовать потенциал и опыт друг друга, и это в значительной степени будет способствовать качественному улучшению обеих медиагрупп.Сотрудничество между двумя независимыми СМИ, которые управляют своими собственными медиапотоками независимо от глобальных предвзятых СМИ, является очень позитивным. Мы надеемся, что этот меморандум о взаимопонимании не останется лишь формальным соглашением, а существующий потенциал будет использован на практике, что в конечном итоге улучшит работу обеих медиа" - отметил главный редактор Mehr господин ХейдариС ними согласна и Реза Кхан Мохаммади, редактор англоязычной редакции Mehr: "Сотрудничество с вами - большая честь для меня и всех моих коллег из информационного агентства Mehr. Это событие обусловлено взаимопониманием и доверием, которые существуют между журналистами и информационными агентствами Ирана и России. Я надеюсь, что это сотрудничество не ограничится сегодняшним днем и продолжится в будущем".Соглашение с медиагруппой Mehr, стало шестым документом в портфолио медиагруппы "Россия сегодня" с иранскими СМИ и подразумевает усиление сотрудничества с входящими в персидский медиахолдинг англоязычной газетой Tehran Times и информационным агентством Mehr.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, иран, россия, риа новости
Новости агентства, Иран, Россия, РИА Новости
МОСКВА, 12 февраля - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости и иранская медиагруппа Mehr заключили соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен контентом на английском, арабском и персидском языках, а также проведение обучающих тренингов и совместных информационных мероприятий. Подписантом от российской стороны выступил глава дирекции по международному сотрудничеству Василий Пушков, от иранской – генеральный директор Мохаммад Махди Рахмати.
Во время церемонии подписания Василий Пушков поприветствовал коллег и отметил: "На протяжении долгих лет Иран
является стратегическим партнером России
по самым разным направлениям. Приятно видеть, как на наших глазах вершится история, и укрепляется двустороннее партнерство в медиасфере, которая открывает новые двери для укрепления межгосударственных и, что не маловажно, человеческих отношений между нашими странами. Медиагруппа Mehr – образец высоких международных журналистских стандартов, и мы надеемся, что подписанный сегодня документ станет новой главой в нашей совместной работе".
В свою очередь генеральный директор Mehr Махди Рахмати добавил: "Для меня большая честь, что сегодня начинается официальное сотрудничество между медиагруппой Mehr и уважаемой и авторитетной медиагруппой "Россия сегодня". Хотя этот меморандум о взаимопонимании подписан официально только сегодня, мы знаем, что точка отсчета нашего партнерства появилась задолго до этого. Я надеюсь, что наше сотрудничество и отношения перерастут в длительное, взаимное и полное энтузиазма партнерство".
"Сегодня крайне важный день для двух медиаорганизаций в двух разных странах, которые, несмотря на географическую разницу, имеют общие ценные исторические корни. На мой взгляд, эти мы можем использовать потенциал и опыт друг друга, и это в значительной степени будет способствовать качественному улучшению обеих медиагрупп.
Сотрудничество между двумя независимыми СМИ, которые управляют своими собственными медиапотоками независимо от глобальных предвзятых СМИ, является очень позитивным. Мы надеемся, что этот меморандум о взаимопонимании не останется лишь формальным соглашением, а существующий потенциал будет использован на практике, что в конечном итоге улучшит работу обеих медиа" - отметил главный редактор Mehr господин Хейдари
С ними согласна и Реза Кхан Мохаммади, редактор англоязычной редакции Mehr: "Сотрудничество с вами - большая честь для меня и всех моих коллег из информационного агентства Mehr. Это событие обусловлено взаимопониманием и доверием, которые существуют между журналистами и информационными агентствами Ирана и России. Я надеюсь, что это сотрудничество не ограничится сегодняшним днем и продолжится в будущем".
Соглашение с медиагруппой Mehr, стало шестым документом в портфолио медиагруппы "Россия сегодня" с иранскими СМИ и подразумевает усиление сотрудничества с входящими в персидский медиахолдинг англоязычной газетой Tehran Times и информационным агентством Mehr.