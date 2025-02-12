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РИА Новости и медиагруппа Mehr подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 12.02.2025
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14:53 12.02.2025 (обновлено: 14:54 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/sotrudnichestvo-1998872048.html
РИА Новости и медиагруппа Mehr подписали соглашение о сотрудничестве
РИА Новости и медиагруппа Mehr подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 12.02.2025
РИА Новости и медиагруппа Mehr подписали соглашение о сотрудничестве
Информационное агентство РИА Новости и иранская медиагруппа Mehr заключили соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен контентом на английском, арабском... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:53:00+03:00
2025-02-12T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 12 февраля - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости и иранская медиагруппа Mehr заключили соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен контентом на английском, арабском и персидском языках, а также проведение обучающих тренингов и совместных информационных мероприятий. Подписантом от российской стороны выступил глава дирекции по международному сотрудничеству Василий Пушков, от иранской – генеральный директор Мохаммад Махди Рахмати.Во время церемонии подписания Василий Пушков поприветствовал коллег и отметил: "На протяжении долгих лет Иран является стратегическим партнером России по самым разным направлениям. Приятно видеть, как на наших глазах вершится история, и укрепляется двустороннее партнерство в медиасфере, которая открывает новые двери для укрепления межгосударственных и, что не маловажно, человеческих отношений между нашими странами. Медиагруппа Mehr – образец высоких международных журналистских стандартов, и мы надеемся, что подписанный сегодня документ станет новой главой в нашей совместной работе".В свою очередь генеральный директор Mehr Махди Рахмати добавил: "Для меня большая честь, что сегодня начинается официальное сотрудничество между медиагруппой Mehr и уважаемой и авторитетной медиагруппой "Россия сегодня". Хотя этот меморандум о взаимопонимании подписан официально только сегодня, мы знаем, что точка отсчета нашего партнерства появилась задолго до этого. Я надеюсь, что наше сотрудничество и отношения перерастут в длительное, взаимное и полное энтузиазма партнерство"."Сегодня крайне важный день для двух медиаорганизаций в двух разных странах, которые, несмотря на географическую разницу, имеют общие ценные исторические корни. На мой взгляд, эти мы можем использовать потенциал и опыт друг друга, и это в значительной степени будет способствовать качественному улучшению обеих медиагрупп.Сотрудничество между двумя независимыми СМИ, которые управляют своими собственными медиапотоками независимо от глобальных предвзятых СМИ, является очень позитивным. Мы надеемся, что этот меморандум о взаимопонимании не останется лишь формальным соглашением, а существующий потенциал будет использован на практике, что в конечном итоге улучшит работу обеих медиа" - отметил главный редактор Mehr господин ХейдариС ними согласна и Реза Кхан Мохаммади, редактор англоязычной редакции Mehr: "Сотрудничество с вами - большая честь для меня и всех моих коллег из информационного агентства Mehr. Это событие обусловлено взаимопониманием и доверием, которые существуют между журналистами и информационными агентствами Ирана и России. Я надеюсь, что это сотрудничество не ограничится сегодняшним днем и продолжится в будущем".Соглашение с медиагруппой Mehr, стало шестым документом в портфолио медиагруппы "Россия сегодня" с иранскими СМИ и подразумевает усиление сотрудничества с входящими в персидский медиахолдинг англоязычной газетой Tehran Times и информационным агентством Mehr.
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353
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новости агентства, иран, россия, риа новости
Новости агентства, Иран, Россия, РИА Новости

РИА Новости и медиагруппа Mehr подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Александра ПетроваРИА Новости и медиагруппа Mehr подписали соглашение о сотрудничестве
РИА Новости и медиагруппа Mehr подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Александра Петрова
РИА Новости и медиагруппа Mehr подписали соглашение о сотрудничестве
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МОСКВА, 12 февраля - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости и иранская медиагруппа Mehr заключили соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен контентом на английском, арабском и персидском языках, а также проведение обучающих тренингов и совместных информационных мероприятий. Подписантом от российской стороны выступил глава дирекции по международному сотрудничеству Василий Пушков, от иранской – генеральный директор Мохаммад Махди Рахмати.
Во время церемонии подписания Василий Пушков поприветствовал коллег и отметил: "На протяжении долгих лет Иран является стратегическим партнером России по самым разным направлениям. Приятно видеть, как на наших глазах вершится история, и укрепляется двустороннее партнерство в медиасфере, которая открывает новые двери для укрепления межгосударственных и, что не маловажно, человеческих отношений между нашими странами. Медиагруппа Mehr – образец высоких международных журналистских стандартов, и мы надеемся, что подписанный сегодня документ станет новой главой в нашей совместной работе".
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В свою очередь генеральный директор Mehr Махди Рахмати добавил: "Для меня большая честь, что сегодня начинается официальное сотрудничество между медиагруппой Mehr и уважаемой и авторитетной медиагруппой "Россия сегодня". Хотя этот меморандум о взаимопонимании подписан официально только сегодня, мы знаем, что точка отсчета нашего партнерства появилась задолго до этого. Я надеюсь, что наше сотрудничество и отношения перерастут в длительное, взаимное и полное энтузиазма партнерство".
"Сегодня крайне важный день для двух медиаорганизаций в двух разных странах, которые, несмотря на географическую разницу, имеют общие ценные исторические корни. На мой взгляд, эти мы можем использовать потенциал и опыт друг друга, и это в значительной степени будет способствовать качественному улучшению обеих медиагрупп.
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Сотрудничество между двумя независимыми СМИ, которые управляют своими собственными медиапотоками независимо от глобальных предвзятых СМИ, является очень позитивным. Мы надеемся, что этот меморандум о взаимопонимании не останется лишь формальным соглашением, а существующий потенциал будет использован на практике, что в конечном итоге улучшит работу обеих медиа" - отметил главный редактор Mehr господин Хейдари
С ними согласна и Реза Кхан Мохаммади, редактор англоязычной редакции Mehr: "Сотрудничество с вами - большая честь для меня и всех моих коллег из информационного агентства Mehr. Это событие обусловлено взаимопониманием и доверием, которые существуют между журналистами и информационными агентствами Ирана и России. Я надеюсь, что это сотрудничество не ограничится сегодняшним днем и продолжится в будущем".
Соглашение с медиагруппой Mehr, стало шестым документом в портфолио медиагруппы "Россия сегодня" с иранскими СМИ и подразумевает усиление сотрудничества с входящими в персидский медиахолдинг англоязычной газетой Tehran Times и информационным агентством Mehr.
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