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Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск - 2")

Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск - 2") - РИА Новости, 12.02.2025

Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск - 2")

Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), наряду с "Минском-1" ("Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T02:29:00+03:00

2025-02-12T02:29:00+03:00

2025-02-12T02:30:00+03:00

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Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), наряду с "Минском-1" ("Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина") являются документами, регламентирующими шаги по деэскалации конфликта на юго-востоке Украины.В результате внутриполитического кризиса на Украине в 2013-2014 годах, приведшего к государственному перевороту и приходу к власти прозападных и антироссийски настроенных политиков, начались массовые антиправительственные акции в южных и юго-восточных областях страны в конце февраля 2014 года. Националистическая и антироссийская риторика новой власти воспринималась жителями регионов как угроза для экономических и культурных связей с Россией, что привело к референдумам о независимости этих территорий. Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей. Основным форматом, где обсуждался вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, являлась контактная группа под руководством спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ и ее четыре подгруппы (по вопросам безопасности, политическим, социально-экономическим и гуманитарным аспектам), в которых участвовали стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск, а также посредники в лице России и ОБСЕ.Другим механизмом являлся "нормандский формат" (лидеры России, Германии, Франции и Украины), цель которого заключалась в содействии мирному процессу и контроле над выполнением Минских соглашений сторонами конфликта.5 сентября 2014 года в Минске при посредничестве России и ОБСЕ киевские власти и Донецкая и Луганская народные республики подписали протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины. Полное название документа – "Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина" (Минск-1).Протокол состоял из 12 пунктов и был широким по своему охвату: кроме заявления о перемирии он предполагал обмен пленными и ряд политических договоренностей, в частности обязательство Украины принять закон об особом статусе ряда районов Донбасса. При этом параметры перемирия обозначены не были.Соглашение содержало договоренность обеспечить немедленное двустороннее прекращение применения оружия (пункт 1), обеспечив наблюдение ОБСЕ за соблюдением перемирия (2) и за российско-украинской границей (4).Предполагалось немедленное освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц (5), вывод "незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины" (10) и принятие закона о недопустимости преследования и наказания лиц в связи с событиями на востоке страны (6).Документ предусматривал запуск общенационального диалога (7), децентрализацию власти, в том числе принятие на Украине закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (3), и проведение в Донбассе досрочных местных выборов (9).Стороны также договорились принять необходимые меры по улучшению гуманитарной ситуации в Донбассе (8) и принять программу экономического возрождения региона (11).Последний, 12-й пункт давал участникам консультаций гарантии безопасности.Подписи под Протоколом поставили участники Трехсторонней контактной группы – представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма и посол РФ в Украине Михаил Зурабов, со стороны ДНР и ЛНР документ подписали Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.19 сентября 2014 года стороны выработали Меморандум для реализации Минского протокола.Киевские власти и представители ДНР и ЛНР договорились о всеобщем прекращении огня и создании 30-километровой зоны безопасности на текущей линии соприкосновения под наблюдением ОБСЕ. В соответствии с соглашением, каждая из сторон должна была отвести тяжелую технику (калибром свыше 100 миллиметров) минимум на 15 километров от линии соприкосновения и из населенных пунктов, а артиллерийские системы калибром свыше 100 миллиметров – на удаление максимальной дальности стрельбы. В 30-километровой зоне безопасности было предписано также снять минно-взрывные заграждения и не возводить новые. Над зоной безопасности запрещались полеты боевой авиации и иностранных летательных аппаратов.В течение 2014 года ключевые положения минских договоренностей выполнены не были. Однако эти шаги снизили градус противостояния и дали возможность России наладить систематические поставки гуманитарной помощи в Донбасс во избежание гуманитарной катастрофы в регионе. Однако спустя некоторое время военное противостояние возобновилось.11-12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры лидеров в "нормандском формате" (президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко), параллельно контактная группа по Украине работала над документом, который позволил бы снизить напряженность в Донбассе.Практическим итогом переговоров стали два документа. Первый – комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей (Минск-2), – приняла контактная группа по урегулированию ситуации на Украине. Вторым документом стала декларация в поддержку комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятая лидерами "нормандской четверки".Документ о комплексе мер по выполнению Минских соглашений предусматривал прекращение огня, отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности от 50 до 140 километров, вывод иностранных вооруженных формирований, проведение конституционной реформы на Украине, в том числе с целью децентрализации, установление особого статуса в отдельных районах Луганской и Донецкой областей и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке Украины. Но ни один пункт Минских соглашений так выполнен и не был. Украина на систематической основе нарушала договоренности. Ни о каком прекращении огня и отводе украинских вооружений речи не шло: наблюдатели ОБСЕ регулярно фиксировали обстрелы ВСУ Донецка и Луганска, в том числе – с использованием тяжелого вооружения. Более того, Киев постоянно препятствовал мониторингу ОБСЕ, закрывая наблюдателям доступ к ряду районов. От прописанного в "Минске-2" диалога о проведении в ДНР и ЛНР местных выборов в соответствии с украинским законодательством Украина не просто уклонялась, а прямо заявляла, что "не будет вести никакие переговоры". Не было обеспечено законодательное закрепление особого порядка местного самоуправления в Донбассе, отсутствовал прогресс по конституционным изменениям. Саботировал Киев и требование о разоружении всех вооруженных незаконных формирований и выводе наемников. Националистические батальоны не были расформированы, включены в состав ВСУ и принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Украинское руководство установило полную транспортную, экономическую, продовольственную и социальную блокаду ДНР и ЛНР, гуманитарная ситуация в которых постоянно ухудшалась.Украинская сторона обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и настаивала на проведении на территории ДНР и ЛНР демократических выборов при условии их возвращения в состав Украины. Позиции Украины поддерживались США и ЕС, которые ввели в 2014 году и ежегодно наращивают антироссийские санкции практически во всех сферах экономической жизни и деловой активности, пропагандируют русофобию. США проигнорировали предложения РФ, переданные 15 декабря 2021 года и содержащие в том числе отказ НАТО от военных действий на территории Украины.В условиях обострения положения на линии боевого соприкосновения сил ДНР, ЛНР и украинских войск, 21 февраля 2022 года главы ЛНР и ДНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В тот же день президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". После признания Российской Федерацией независимости республик Донбасса президент России Владимир Путин заявил: "Мы были заинтересованы в реализации Минских соглашений, они были результатом компромисса. Все было сведено к нулю, поэтому минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания республик. Минских соглашений больше не существует". В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин указал, что Россия всегда была готова исполнять Минские соглашения и рассчитывала, что при их реализации Донбасс мог возвратиться в рамки украинской государственности. Как в итоге выяснилось, реализация минских соглашений Киевом не предполагалась даже в момент их принятия.В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Как отметила немецкий политик, все понимали, что конфликт на востоке Украины был заморожен и проблема не была решена. Правоту канцлера признал бывший президент Франции Франсуа Олланд заявивший, что договоренности смогли дать Киеву усилить военный потенциал. По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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