Слуцкий прокомментировал разговор Путина и Трампа
Слуцкий: разговор Путина и Трампа прорвал антироссийскую блокаду запада
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прорвал антироссийскую блокаду Запада и запустил разморозку российско-американских официальных контактов, о серьезных сдвигах в диалоге РФ и США говорить рано, но путь к выходу из тупика был обозначен, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, он завершился недавно. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан.
"Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом прорвал антироссийскую блокаду Запада и запустил процесс разморозки российско-американских официальных контактов. Беседа длилась почти полтора часа и, судя по сообщениям, затрагивала широчайший спектр мировых проблем: от украинского конфликта, ближневосточного урегулирования до вопросов экономики и развития технологий", - сказал он.
Депутат отметил, что пока рано говорить о серьезных субстантивных сдвигах в диалоге Москвы и Вашингтона, но путь по выходу из тупика и поднятия траектории двусторонних отношений с низших отметок был четко обозначен главами двух государств.
"Это, прежде всего, про роль и масштаб личностей в большой истории. Ключевое – нацеленность на совместную работу и здравый смысл", - заключил Слуцкий.
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