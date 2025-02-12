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Слуцкий прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
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21:14 12.02.2025 (обновлено: 21:34 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/slutskiy-1998965397.html
Слуцкий прокомментировал разговор Путина и Трампа
Слуцкий прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 12.02.2025
Слуцкий прокомментировал разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прорвал антироссийскую блокаду Запада и запустил разморозку... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T21:14:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прорвал антироссийскую блокаду Запада и запустил разморозку российско-американских официальных контактов, о серьезных сдвигах в диалоге РФ и США говорить рано, но путь к выходу из тупика был обозначен, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, он завершился недавно. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан."Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом прорвал антироссийскую блокаду Запада и запустил процесс разморозки российско-американских официальных контактов. Беседа длилась почти полтора часа и, судя по сообщениям, затрагивала широчайший спектр мировых проблем: от украинского конфликта, ближневосточного урегулирования до вопросов экономики и развития технологий", - сказал он.Депутат отметил, что пока рано говорить о серьезных субстантивных сдвигах в диалоге Москвы и Вашингтона, но путь по выходу из тупика и поднятия траектории двусторонних отношений с низших отметок был четко обозначен главами двух государств."Это, прежде всего, про роль и масштаб личностей в большой истории. Ключевое – нацеленность на совместную работу и здравый смысл", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20250212/tramp-1998965930.html
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал разговор Путина и Трампа

Слуцкий: разговор Путина и Трампа прорвал антироссийскую блокаду запада

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прорвал антироссийскую блокаду Запада и запустил разморозку российско-американских официальных контактов, о серьезных сдвигах в диалоге РФ и США говорить рано, но путь к выходу из тупика был обозначен, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, он завершился недавно. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Трамп заявил, что пришло время остановить конфликт на Украине
Вчера, 21:18
"Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом прорвал антироссийскую блокаду Запада и запустил процесс разморозки российско-американских официальных контактов. Беседа длилась почти полтора часа и, судя по сообщениям, затрагивала широчайший спектр мировых проблем: от украинского конфликта, ближневосточного урегулирования до вопросов экономики и развития технологий", - сказал он.
Депутат отметил, что пока рано говорить о серьезных субстантивных сдвигах в диалоге Москвы и Вашингтона, но путь по выходу из тупика и поднятия траектории двусторонних отношений с низших отметок был четко обозначен главами двух государств.
"Это, прежде всего, про роль и масштаб личностей в большой истории. Ключевое – нацеленность на совместную работу и здравый смысл", - заключил Слуцкий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Трамп заявил, что благодарен Путину за разговор
Вчера, 20:23
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
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