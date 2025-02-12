https://ria.ru/20250212/slovakiya-1998960791.html

Премьер Словакии заявил, что никогда бы не согласился помогать Киеву газом

Премьер Словакии заявил, что никогда бы не согласился помогать Киеву газом - РИА Новости, 12.02.2025

Премьер Словакии заявил, что никогда бы не согласился помогать Киеву газом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда бы не согласился помогать Киеву газом после того, как Владимир Зеленский остановил транзит этого вида... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:38:00+03:00

2025-02-12T20:38:00+03:00

2025-02-12T20:38:00+03:00

украина

словакия

киев

роберт фицо

владимир зеленский

транзит газа через украину

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БРАТИСЛАВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда бы не согласился помогать Киеву газом после того, как Владимир Зеленский остановил транзит этого вида топлива по украинской территории из России в Европу. Ранее Фицо сообщил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод в населенном пункте Вояны (на востоке республики). По словам министра экономики республики Денисы Саковой, поставками газа на Украину занимаются компании из Чехии и Германии. Глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщал, что Украина через словацкий газопровод получает российский газ, который Киев перекупает у иностранных компаний в Европе. "Показало себя и общественное телевидение Словакии, когда опубликовало сообщение с заголовком "Словакия посылает газ на Украину", что является ложью. По этой теме официально высказался и я, и министр экономики. Словакия не посылает никакого своего газа на Украину. Я бы с этим никогда не согласился после того, что нам продемонстрировал Зеленский, когда в одностороннем порядке остановил транзит российского газа через Украину в Словакию и дальше в Европу", - сказал Фицо в видеообращении, опубликованном в среду в социальной сети Facebook*.Ранее словацкие СМИ сообщили, что с 6 февраля словацкий газопровод Вояны-Ужгород на востоке страны стал использоваться для поставок газа на Украину. Последние три года, как отмечает издание SITA, этот газопровод практически не использовался. Министр экономики Словакии Сакова сообщала, что остановка Киевом транзита газа через украинскую территорию не только спровоцировала рост цен на этот вид топлива, но и создает проблемы самой Украине, объем газа в украинских хранилищах опустился до критического уровня.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998710503.html

https://ria.ru/20250211/siyyarto-1998529411.html

украина

словакия

киев

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украина, словакия, киев, роберт фицо, владимир зеленский, транзит газа через украину