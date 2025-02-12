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Сийярто посоветовал Киеву отменить декрет о запрете переговоров с Россией - РИА Новости, 12.02.2025
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03:02 12.02.2025 (обновлено: 03:03 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/sijjarto-1998749194.html
Сийярто посоветовал Киеву отменить декрет о запрете переговоров с Россией
Сийярто посоветовал Киеву отменить декрет о запрете переговоров с Россией - РИА Новости, 12.02.2025
Сийярто посоветовал Киеву отменить декрет о запрете переговоров с Россией
Украине "было бы определенно полезно" отменить декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с Владимиром Путиным, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:02:00+03:00
2025-02-12T03:03:00+03:00
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владимир путин
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верховная рада украины
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ООН, 12 фев - РИА Новости. Украине "было бы определенно полезно" отменить декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с Владимиром Путиным, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я думаю, что было бы определенно полезно, если бы на Украине был отменен закон, который запрещает украинским лидерам вести переговоры с президентом Путиным. Если бы этот закон был отменен, это бы очень помогло", - сказал Сийярто. Отвечая на вопрос о целесообразности проведения выборов на Украине, министр отметил, что у него "определенно будет искушение" сказать что-то о внутренней политике на Украине, но тем не менее рассуждать о внутренней политике сторонних государств противоречит его ДНК. "Давайте оставим это на усмотрение украинцев, когда они захотят избрать президента", - подчеркнул Сийярто. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html
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украина, венгрия, россия, владимир зеленский, владимир путин, петер сийярто, верховная рада украины
Украина, Венгрия, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Петер Сийярто, Верховная Рада Украины
Сийярто посоветовал Киеву отменить декрет о запрете переговоров с Россией

Сийярто: Украине было бы полезно отменить запрет на переговоры с Путиным

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 12 фев - РИА Новости. Украине "было бы определенно полезно" отменить декрет Владимира Зеленского о запрете переговоров с Владимиром Путиным, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я думаю, что было бы определенно полезно, если бы на Украине был отменен закон, который запрещает украинским лидерам вести переговоры с президентом Путиным. Если бы этот закон был отменен, это бы очень помогло", - сказал Сийярто.
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Отвечая на вопрос о целесообразности проведения выборов на Украине, министр отметил, что у него "определенно будет искушение" сказать что-то о внутренней политике на Украине, но тем не менее рассуждать о внутренней политике сторонних государств противоречит его ДНК.
"Давайте оставим это на усмотрение украинцев, когда они захотят избрать президента", - подчеркнул Сийярто.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
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