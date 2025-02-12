https://ria.ru/20250212/shvetsija-1998925166.html
В Швеции предупредили о последствиях введения США пошлин на сталь
В Швеции предупредили о последствиях введения США пошлин на сталь - РИА Новости, 12.02.2025
В Швеции предупредили о последствиях введения США пошлин на сталь
Введение США пошлин на сталь и алюминий может привести к затягиванию рецессии в Швеции, заявил шведский министр внешней торговли и сотрудничества в целях... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T18:05:00+03:00
2025-02-12T18:05:00+03:00
2025-02-12T18:18:00+03:00
сша
швеция
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998929545_0:146:3102:1890_1920x0_80_0_0_c34ae56973c07be77d4603bcc356aa65.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Введение США пошлин на сталь и алюминий может привести к затягиванию рецессии в Швеции, заявил шведский министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса. "Это (введение пошлин - ред.) грозит сделать нашу рецессию более затяжной", - приводит его слова телеканал SVT. По данным телеканала, 8% шведского экспорта стали стоимостью 5,8 миллиарда шведских крон (около 530 миллионов долларов) идет в США. Для Швеции это крупнейший рынок за пределами ЕС, говорится в материале. "Если США введут против нас пошлины, мы будем вынуждены ввести ответные меры. Со стороны Швеции важно, чтобы они были соразмерными, сбалансированными и чтобы мы отстаивали шведские интересы", - добавил министр. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998606777.html
https://ria.ru/20250211/sholts-1998627714.html
сша
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998929545_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_011a43b654d4cc1a8d6d02fc5d6631cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, швеция, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Швеция, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В Швеции предупредили о последствиях введения США пошлин на сталь
Министр Доуса: пошлины США на сталь и алюминий могут затянуть рецессию в Швеции