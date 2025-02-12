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В Швеции предупредили о последствиях введения США пошлин на сталь - РИА Новости, 12.02.2025
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18:05 12.02.2025 (обновлено: 18:18 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/shvetsija-1998925166.html
В Швеции предупредили о последствиях введения США пошлин на сталь
В Швеции предупредили о последствиях введения США пошлин на сталь - РИА Новости, 12.02.2025
В Швеции предупредили о последствиях введения США пошлин на сталь
Введение США пошлин на сталь и алюминий может привести к затягиванию рецессии в Швеции, заявил шведский министр внешней торговли и сотрудничества в целях... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T18:05:00+03:00
2025-02-12T18:18:00+03:00
сша
швеция
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Введение США пошлин на сталь и алюминий может привести к затягиванию рецессии в Швеции, заявил шведский министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса. "Это (введение пошлин - ред.) грозит сделать нашу рецессию более затяжной", - приводит его слова телеканал SVT. По данным телеканала, 8% шведского экспорта стали стоимостью 5,8 миллиарда шведских крон (около 530 миллионов долларов) идет в США. Для Швеции это крупнейший рынок за пределами ЕС, говорится в материале. "Если США введут против нас пошлины, мы будем вынуждены ввести ответные меры. Со стороны Швеции важно, чтобы они были соразмерными, сбалансированными и чтобы мы отстаивали шведские интересы", - добавил министр. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998606777.html
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сша, швеция, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Швеция, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В Швеции предупредили о последствиях введения США пошлин на сталь

Министр Доуса: пошлины США на сталь и алюминий могут затянуть рецессию в Швеции

© Getty Images / Gamma-Rapho/Esaias BAITELРабочий за работой на сталелитейном заводе в Швеции
Рабочий за работой на сталелитейном заводе в Швеции - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Getty Images / Gamma-Rapho/Esaias BAITEL
Рабочий за работой на сталелитейном заводе в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Введение США пошлин на сталь и алюминий может привести к затягиванию рецессии в Швеции, заявил шведский министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса.
«
"Это (введение пошлин - ред.) грозит сделать нашу рецессию более затяжной", - приводит его слова телеканал SVT.
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По данным телеканала, 8% шведского экспорта стали стоимостью 5,8 миллиарда шведских крон (около 530 миллионов долларов) идет в США. Для Швеции это крупнейший рынок за пределами ЕС, говорится в материале.
«
"Если США введут против нас пошлины, мы будем вынуждены ввести ответные меры. Со стороны Швеции важно, чтобы они были соразмерными, сбалансированными и чтобы мы отстаивали шведские интересы", - добавил министр.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.
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СШАШвецияДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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