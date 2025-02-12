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В Швеции предупредили о последствиях введения США пошлин на сталь

В Швеции предупредили о последствиях введения США пошлин на сталь - РИА Новости, 12.02.2025

В Швеции предупредили о последствиях введения США пошлин на сталь

Введение США пошлин на сталь и алюминий может привести к затягиванию рецессии в Швеции, заявил шведский министр внешней торговли и сотрудничества в целях... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T18:05:00+03:00

2025-02-12T18:05:00+03:00

2025-02-12T18:18:00+03:00

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дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Введение США пошлин на сталь и алюминий может привести к затягиванию рецессии в Швеции, заявил шведский министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса. "Это (введение пошлин - ред.) грозит сделать нашу рецессию более затяжной", - приводит его слова телеканал SVT. По данным телеканала, 8% шведского экспорта стали стоимостью 5,8 миллиарда шведских крон (около 530 миллионов долларов) идет в США. Для Швеции это крупнейший рынок за пределами ЕС, говорится в материале. "Если США введут против нас пошлины, мы будем вынуждены ввести ответные меры. Со стороны Швеции важно, чтобы они были соразмерными, сбалансированными и чтобы мы отстаивали шведские интересы", - добавил министр. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998606777.html

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сша, швеция, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире