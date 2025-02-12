В Швеции засомневались в эффективности политики сдерживания НАТО
FAZ: в Швеции сомневаются, что политика сдерживания НАТО сработает
© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Швеции сомневаются, что политика сдерживания, которой придерживается НАТО в Балтийском море, достаточно эффективна и поможет предотвратить возможные повреждения подводных кабелей в будущем, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на профессора Шведской военной академии.
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По словам профессора Шведской военной академии Челля Энгельбректа, для эффективного проведения операций в рамках политики сдерживания НАТО необходима высокая степень информированности и присутствие в потенциально уязвимых точках.
"Сдерживание не работает, и наказаний практически нет", - подчеркнул профессор.
Как отмечает газета, деятельность НАТО в Балтийском море "ограничена" нормами международного права, по которым силы альянса не могут задерживать "подозрительные суда" в международных водах.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.