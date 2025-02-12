https://ria.ru/20250212/sholts-1998750024.html
Шольц сравнил себя с капитаном спортивной команды
Шольц сравнил себя с капитаном спортивной команды - РИА Новости, 12.02.2025
Шольц сравнил себя с капитаном спортивной команды
Канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц признался в том, что ему, вероятно, стоило распустить правительство РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:15:00+03:00
2025-02-12T03:15:00+03:00
2025-02-12T03:15:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц признался в том, что ему, вероятно, стоило распустить правительство раньше, и сравнил себя с капитаном спортивной команды. "Вероятно, мне стоило распустить правительство раньше... Когда ты капитан команды, во время игры ты не отходишь к краю поля, не отводишь в сторону съемочную группу и не говоришь им: "К слову, этот играет плохо, и если он продолжит так дальше, то мы на этом здесь остановимся", - заявил Шольц на мероприятии в Котбусе, его слова приводит газета Tagesspiegel. При этом канцлер отметил, что подобные комментарии ему стоило направлять своим партнерам по коалиции, "чтобы они немного больше старались". Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля. Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру Шольцем после того, как 16 декабря 2024 года бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших участие в голосовании депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались. Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д". Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за "Левую партию" - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.
https://ria.ru/20241108/sholts-1982754290.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, украина, потсдам, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, сара вагенкнехт, хдс/хсс, левая (партия)
В мире, Германия, Украина, Потсдам, Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Левая (партия)
Шольц сравнил себя с капитаном спортивной команды
Шольц признался, что ему, вероятно, стоило распустить правительство раньше
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц признался в том, что ему, вероятно, стоило распустить правительство раньше, и сравнил себя с капитаном спортивной команды.
"Вероятно, мне стоило распустить правительство раньше... Когда ты капитан команды, во время игры ты не отходишь к краю поля, не отводишь в сторону съемочную группу и не говоришь им: "К слову, этот играет плохо, и если он продолжит так дальше, то мы на этом здесь остановимся", - заявил Шольц на мероприятии в Котбусе, его слова приводит газета Tagesspiegel.
При этом канцлер отметил, что подобные комментарии ему стоило направлять своим партнерам по коалиции, "чтобы они немного больше старались".
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля. Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру Шольцем после того, как 16 декабря 2024 года бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших участие в голосовании депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались.
Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".
Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за "Левую партию" - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.