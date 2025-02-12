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В СБУ заявили о "российском" шпионе в своих рядах - РИА Новости, 12.02.2025
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14:27 12.02.2025 (обновлено: 14:36 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/sbu-1998852988.html
В СБУ заявили о "российском" шпионе в своих рядах
В СБУ заявили о "российском" шпионе в своих рядах - РИА Новости, 12.02.2025
В СБУ заявили о "российском" шпионе в своих рядах
Служба безопасности Украины заявила в среду, что выявила шпиона в своих рядах, агентом, якобы работавшим на РФ, оказался руководитель штаба... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T14:27:00+03:00
2025-02-12T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду, что выявила шпиона в своих рядах, агентом, якобы работавшим на РФ, оказался руководитель штаба антитеррористического центра ведомства. "На врага работал руководитель штаба Антитеррористического центра СБ Украины… Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, через данного человека СБУ длительное время передавала дезинформацию. "За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио - и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", - приводит слова главы СБУ Василия Малюка пресс-служба. Имя подозреваемого ведомство не называет.
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в мире, технологии, украина, россия, василий малюк, служба безопасности украины
В мире, Технологии, Украина, Россия, Василий Малюк, Служба безопасности Украины
В СБУ заявили о "российском" шпионе в своих рядах

На Украине задержали руководителя штаба антитеррористического центра СБУ

© Getty Images / NurPhotoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Getty Images / NurPhoto
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду, что выявила шпиона в своих рядах, агентом, якобы работавшим на РФ, оказался руководитель штаба антитеррористического центра ведомства.
"На врага работал руководитель штаба Антитеррористического центра СБ Украины… Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По информации ведомства, через данного человека СБУ длительное время передавала дезинформацию.
"За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио - и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", - приводит слова главы СБУ Василия Малюка пресс-служба.
Имя подозреваемого ведомство не называет.
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В миреТехнологииУкраинаРоссияВасилий МалюкСлужба безопасности Украины
 
 
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