https://ria.ru/20250212/sbu-1998852988.html

В СБУ заявили о "российском" шпионе в своих рядах

В СБУ заявили о "российском" шпионе в своих рядах - РИА Новости, 12.02.2025

В СБУ заявили о "российском" шпионе в своих рядах

Служба безопасности Украины заявила в среду, что выявила шпиона в своих рядах, агентом, якобы работавшим на РФ, оказался руководитель штаба... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:27:00+03:00

2025-02-12T14:27:00+03:00

2025-02-12T14:36:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в среду, что выявила шпиона в своих рядах, агентом, якобы работавшим на РФ, оказался руководитель штаба антитеррористического центра ведомства. "На врага работал руководитель штаба Антитеррористического центра СБ Украины… Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, через данного человека СБУ длительное время передавала дезинформацию. "За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио - и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", - приводит слова главы СБУ Василия Малюка пресс-служба. Имя подозреваемого ведомство не называет.

https://ria.ru/20241003/fsb-1976090405.html

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в мире, технологии, украина, россия, василий малюк, служба безопасности украины