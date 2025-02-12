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Налоговые поступления от самозанятых выросли в 1,8 раза в Башкортостане - РИА Новости, 12.02.2025
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Твой бизнес
 
15:31 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/samozanyatost-1998883853.html
Налоговые поступления от самозанятых выросли в 1,8 раза в Башкортостане
Налоговые поступления от самозанятых выросли в 1,8 раза в Башкортостане - РИА Новости, 12.02.2025
Налоговые поступления от самозанятых выросли в 1,8 раза в Башкортостане
В консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило 843,9 миллиона рублей за прошлый год, это в 1,8 раза больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:31:00+03:00
2025-02-12T15:31:00+03:00
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республика башкортостан
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило 843,9 миллиона рублей за прошлый год, это в 1,8 раза больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. В регионе четыре года назад стартовал эксперимент по введению налога на профессиональный доход, с того времени численность самозанятых в республике увеличилась до 271 тысячи человек. Выдано более 87,3 миллиона чеков, средняя сумма чека - 891 рубль. По словам и. о. министра финансов Республики Башкортостан Светланы Малинской, за 2024 год в консолидированный бюджет региона поступило 843,9 миллиона рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Она добавила, что этому способствовало создание благоприятного делового климата, а также сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности без регистрации.
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твой бизнес – новости, республика башкортостан, самозанятые
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Республика Башкортостан, самозанятые
Налоговые поступления от самозанятых выросли в 1,8 раза в Башкортостане

В Башкирии налоговые поступления от самозанятых выросли в 1,8 раза

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУфа
Уфа - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило 843,9 миллиона рублей за прошлый год, это в 1,8 раза больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
В регионе четыре года назад стартовал эксперимент по введению налога на профессиональный доход, с того времени численность самозанятых в республике увеличилась до 271 тысячи человек. Выдано более 87,3 миллиона чеков, средняя сумма чека - 891 рубль.
По словам и. о. министра финансов Республики Башкортостан Светланы Малинской, за 2024 год в консолидированный бюджет региона поступило 843,9 миллиона рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее.
Она добавила, что этому способствовало создание благоприятного делового климата, а также сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности без регистрации.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиРеспублика Башкортостансамозанятые
 
 
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