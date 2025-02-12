СМИ сообщили о переносе учений НАТО в Румынии
Масштабные учения НАТО в Румынии перенесли на осень из-за президентских выборов
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Масштабные учения НАТО, которые должны были пройти в Румынии весной, перенесены на осень из-за президентских выборов в стране, сообщает издание JDD со ссылкой на высокопоставленного чиновника в министерстве обороны Франции.
"Запланированные на май учения Dacian Spring 2025 с участием более 5000 солдат разных национальностей должны быть отложены до осени из-за выборов следующего главы румынского государства", - пишет СМИ.
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Как отмечает издание, в ходе учений должно было быть протестировано большое количество военной техники: легкой авиации, танков Leclerc, гаубиц Caesar и сотен машин пехоты.
Цель учений также заключалась в проверке и улучшении логистических возможностей и военной мобильности ВС Франции, так как она "никогда не проверяла возможности оперативного дислоцирования на уровне бригад", сообщил источник издания.
Ранее сообщалось, что весной 2025 года ВС Франции планируют провести масштабные учения "Dacian Spring", в рамках которых будет отработано размещение 5 тысяч солдат и проверка подключения центра командования ко всем засекреченным военным каналам коммуникаций Франции и НАТО.
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Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в понедельник, что с 12 февраля он уйдет в отставку. Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжал исполнять свои обязанности пока в стране не будет избран новый глава государства. Ранее партии "Альянс за объединение румын" (AUR), партия "Спасите Румынию S.O.S" и Партия молодых людей (POT) выступили с инициативой по сбору голосов для отставки президента. Президентские выборы запланированы на 4 мая.