https://ria.ru/20250212/rumyniya-1998869572.html

СМИ сообщили о переносе учений НАТО в Румынии

СМИ сообщили о переносе учений НАТО в Румынии - РИА Новости, 12.02.2025

СМИ сообщили о переносе учений НАТО в Румынии

Масштабные учения НАТО, которые должны были пройти в Румынии весной, перенесены на осень из-за президентских выборов в стране, сообщает издание JDD со ссылкой... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:48:00+03:00

2025-02-12T14:48:00+03:00

2025-02-12T14:48:00+03:00

в мире

франция

румыния

европа

клаус йоханнис

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg

ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Масштабные учения НАТО, которые должны были пройти в Румынии весной, перенесены на осень из-за президентских выборов в стране, сообщает издание JDD со ссылкой на высокопоставленного чиновника в министерстве обороны Франции. "Запланированные на май учения Dacian Spring 2025 с участием более 5000 солдат разных национальностей должны быть отложены до осени из-за выборов следующего главы румынского государства", - пишет СМИ. "Для Франции, которая возглавляет многонациональный батальон в Румынии, эти крупные учения имели решающее значение для оценки ее способности перебросить из Франции оперативную бригаду численностью от 3000 до 5000 солдат всего за десять дней на восточном фланге НАТО", - подчеркивает издание. Как отмечает издание, в ходе учений должно было быть протестировано большое количество военной техники: легкой авиации, танков Leclerc, гаубиц Caesar и сотен машин пехоты. Цель учений также заключалась в проверке и улучшении логистических возможностей и военной мобильности ВС Франции, так как она "никогда не проверяла возможности оперативного дислоцирования на уровне бригад", сообщил источник издания. Ранее сообщалось, что весной 2025 года ВС Франции планируют провести масштабные учения "Dacian Spring", в рамках которых будет отработано размещение 5 тысяч солдат и проверка подключения центра командования ко всем засекреченным военным каналам коммуникаций Франции и НАТО. На данный момент ВС Франции задействованы в трех операциях в Европе: около 450 военных находятся в Эстонии в рамках операции Lynx, от 800 до 1100 солдат дислоцированы в Румынии в рамках операции Aigle. Также французские военные находятся в Польше для обучения украинских солдат. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в понедельник, что с 12 февраля он уйдет в отставку. Мандат Йоханниса в качестве президента был завершен 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжал исполнять свои обязанности пока в стране не будет избран новый глава государства. Ранее партии "Альянс за объединение румын" (AUR), партия "Спасите Румынию S.O.S" и Партия молодых людей (POT) выступили с инициативой по сбору голосов для отставки президента. Президентские выборы запланированы на 4 мая.

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987820197.html

https://ria.ru/20250112/rumyniya-1993307817.html

франция

румыния

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, румыния, европа, клаус йоханнис, нато