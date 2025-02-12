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Госсекретарь США Рубио отказался назвать сроки урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
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12:51 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/rubio-1998831921.html
Госсекретарь США Рубио отказался назвать сроки урегулирования на Украине
Госсекретарь США Рубио отказался назвать сроки урегулирования на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
Госсекретарь США Рубио отказался назвать сроки урегулирования на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио отказался назвать сроки предполагаемого урегулирования на Украине согласно обсуждаемым в Вашингтоне планам, Соединенные Штаты... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:51:00+03:00
2025-02-12T12:51:00+03:00
в мире
украина
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марко рубио
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отказался назвать сроки предполагаемого урегулирования на Украине согласно обсуждаемым в Вашингтоне планам, Соединенные Штаты считают, что предстоит много "тяжелой работы". "Не думаю, что кто-либо может назвать срок или дату. Это трудно, это конфликт, который продолжается два года. Очевидно, что существует множество сложностей, поэтому я совсем бы не хотел привязывать срок. Мы хотим увидеть завершение как можно скорее... Там много работы", - сказал Рубио в интервью телеканалу CNN, расшифровка которого приводится на сайте госдепа. Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп назвал урегулирование на Украине своим приоритетом. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998804880.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), марко рубио, дональд трамп, кит келлог
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Дональд Трамп, Кит Келлог

Госсекретарь США Рубио отказался назвать сроки урегулирования на Украине

© AP Photo / Rebecca BlackwellМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отказался назвать сроки предполагаемого урегулирования на Украине согласно обсуждаемым в Вашингтоне планам, Соединенные Штаты считают, что предстоит много "тяжелой работы".
"Не думаю, что кто-либо может назвать срок или дату. Это трудно, это конфликт, который продолжается два года. Очевидно, что существует множество сложностей, поэтому я совсем бы не хотел привязывать срок. Мы хотим увидеть завершение как можно скорее... Там много работы", - сказал Рубио в интервью телеканалу CNN, расшифровка которого приводится на сайте госдепа.
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Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп назвал урегулирование на Украине своим приоритетом.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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