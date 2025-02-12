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В Кремле не стали называть имя россиянина, которого освободят США
В Кремле не стали называть имя россиянина, которого освободят США - РИА Новости, 12.02.2025
В Кремле не стали называть имя россиянина, которого освободят США
Имя освобожденного в США гражданина РФ станет известно, когда он будет на территории России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:22:00+03:00
2025-02-12T13:22:00+03:00
2025-02-12T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Имя освобожденного в США гражданина РФ станет известно, когда он будет на территории России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Когда гражданин будет на территории Российской Федерации, будет известно его имя", - сказал Песков. Песков отказался что-либо говорить о предполагаемом обмене еще одного американца в среду, который анонсировал президент США Дональд Трамп.
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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, политика
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Политика
В Кремле не стали называть имя россиянина, которого освободят США
Песков: имя освобожденного в США россиянина станет известно по возвращении в РФ