https://ria.ru/20250212/rossija-1998842520.html

В Кремле не стали называть имя россиянина, которого освободят США

В Кремле не стали называть имя россиянина, которого освободят США - РИА Новости, 12.02.2025

В Кремле не стали называть имя россиянина, которого освободят США

Имя освобожденного в США гражданина РФ станет известно, когда он будет на территории России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:22:00+03:00

2025-02-12T13:22:00+03:00

2025-02-12T13:34:00+03:00

сша

россия

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политика

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Имя освобожденного в США гражданина РФ станет известно, когда он будет на территории России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Когда гражданин будет на территории Российской Федерации, будет известно его имя", - сказал Песков. Песков отказался что-либо говорить о предполагаемом обмене еще одного американца в среду, который анонсировал президент США Дональд Трамп.

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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, политика