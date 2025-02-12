Лавров заявил о готовности России содействовать разрешению кризиса в Судане
Лавров: Россия готова содействовать нормализации ситуации в Судане
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф во время встречи в Москве. 12 февраля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф во время встречи в Москве. 12 февраля 2025
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва готова вместе с другими внешними игроками оказать содействие нормализации ситуации в Судане, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Конечно, мы, как добрые друзья, обеспокоены теми драматическими событиями, которые происходят сейчас в Судане. Мы хотим вместе с другими внешними игроками содействовать нормализации ситуации", - сказал министр в начале переговоров с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом.
По словам Лаврова, возобновление двустороннего сотрудничества с Суданом в полном объеме зависит от условий безопасности.
Глава МИД Судана, в свою очередь, заявил, что его страна ценит, что РФ "стоит рядом" с суданским народом в то время, как Судан переживает "серьезную войну, которая происходит между армией и Силами быстрого реагирования".
По итогам переговоров Шариф сообщил, что армия Судана перехватила инициативу в конфликте. По его словам, власти Судана планируют работать со странами, "которые заняли сторону мятежников", и пытаться найти взаимопонимание с ними для урегулирования конфликта.
Согласно информации представителя правительства Судана, глава Шариф также должен был провести переговоры с "рядом официальных лиц российского государства".
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
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