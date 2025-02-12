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Лавров заявил о готовности России содействовать разрешению кризиса в Судане - РИА Новости, 12.02.2025
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12:32 12.02.2025 (обновлено: 14:39 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/rossija-1998827224.html
Лавров заявил о готовности России содействовать разрешению кризиса в Судане
Лавров заявил о готовности России содействовать разрешению кризиса в Судане - РИА Новости, 12.02.2025
Лавров заявил о готовности России содействовать разрешению кризиса в Судане
Москва готова вместе с другими внешними игроками оказать содействие нормализации ситуации в Судане, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:32:00+03:00
2025-02-12T14:39:00+03:00
в мире
здоровье - общество
судан
россия
москва
сергей лавров
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва готова вместе с другими внешними игроками оказать содействие нормализации ситуации в Судане, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Конечно, мы, как добрые друзья, обеспокоены теми драматическими событиями, которые происходят сейчас в Судане. Мы хотим вместе с другими внешними игроками содействовать нормализации ситуации", - сказал министр в начале переговоров с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом. По словам Лаврова, возобновление двустороннего сотрудничества с Суданом в полном объеме зависит от условий безопасности. Глава МИД Судана, в свою очередь, заявил, что его страна ценит, что РФ "стоит рядом" с суданским народом в то время, как Судан переживает "серьезную войну, которая происходит между армией и Силами быстрого реагирования". По итогам переговоров Шариф сообщил, что армия Судана перехватила инициативу в конфликте. По его словам, власти Судана планируют работать со странами, "которые заняли сторону мятежников", и пытаться найти взаимопонимание с ними для урегулирования конфликта.Согласно информации представителя правительства Судана, глава Шариф также должен был провести переговоры с "рядом официальных лиц российского государства". С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
https://ria.ru/20250112/sudan-1993298277.html
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в мире, здоровье - общество, судан, россия, москва, сергей лавров, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Здоровье - Общество, Судан, Россия, Москва, Сергей Лавров, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Союз биатлонистов России (СБР), Международный комитет Красного Креста (МККК)
Лавров заявил о готовности России содействовать разрешению кризиса в Судане

Лавров: Россия готова содействовать нормализации ситуации в Судане

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф во время встречи в Москве. 12 февраля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф во время встречи в Москве. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф во время встречи в Москве. 12 февраля 2025
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва готова вместе с другими внешними игроками оказать содействие нормализации ситуации в Судане, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Конечно, мы, как добрые друзья, обеспокоены теми драматическими событиями, которые происходят сейчас в Судане. Мы хотим вместе с другими внешними игроками содействовать нормализации ситуации", - сказал министр в начале переговоров с главой МИД Судана Али Юсефом Шарифом.
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По словам Лаврова, возобновление двустороннего сотрудничества с Суданом в полном объеме зависит от условий безопасности.
Глава МИД Судана, в свою очередь, заявил, что его страна ценит, что РФ "стоит рядом" с суданским народом в то время, как Судан переживает "серьезную войну, которая происходит между армией и Силами быстрого реагирования".
По итогам переговоров Шариф сообщил, что армия Судана перехватила инициативу в конфликте. По его словам, власти Судана планируют работать со странами, "которые заняли сторону мятежников", и пытаться найти взаимопонимание с ними для урегулирования конфликта.
Согласно информации представителя правительства Судана, глава Шариф также должен был провести переговоры с "рядом официальных лиц российского государства".
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
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