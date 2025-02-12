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Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль

Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль - РИА Новости, 12.02.2025

Росавиация продлила запрет на ночные рейсы в Израиль

Росавиация продлила запрет российским авиакомпаниям на ночные рейсы в Израиль до 11 марта, сообщило ведомство РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:36:00+03:00

2025-02-12T09:36:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Росавиация продлила запрет российским авиакомпаниям на ночные рейсы в Израиль до 11 марта, сообщило ведомство РИА Новости. "После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация продлила еще на месяц, до 11 марта 2025 года, ранее выданные рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта — такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск", - сообщила Росавиация. Там добавили, что "решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ICAO ( Международная организация гражданской авиации - ред.) по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.

https://ria.ru/20250207/domodedovo-1997967920.html

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израиль, ближний восток, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, в мире