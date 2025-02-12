https://ria.ru/20250212/reteyler-1998693705.html

Сеть "Золотое Яблоко" выходит в Саудовскую Аравию

Сеть "Золотое Яблоко" выходит в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 12.02.2025

Сеть "Золотое Яблоко" выходит в Саудовскую Аравию

Сеть "Золотое Яблоко" станет первым российским омниканальным ретейлером в Королевстве Саудовская Аравия, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T06:00:00+03:00

2025-02-12T06:00:00+03:00

2025-02-12T06:00:00+03:00

саудовская аравия

ближний восток

джидда

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Сеть "Золотое Яблоко" станет первым российским омниканальным ретейлером в Королевстве Саудовская Аравия, сообщает пресс-служба компании.Отмечается, что в ближайшие месяцы запустятся интернет-магазин и первый офлайн-магазин в городе Джидда. Флагманский магазин площадью около 2 тысяч квадратных метров будет местом для покупок, бьюти-консультаций и мастер-классов. На первом этапе ретейлер создает более 100 рабочих мест, около 50% из которых займут женщины — уроженки Саудовской Аравии."Российские экспортеры проявляют все больше интереса к рынку Саудовской Аравии, выходя по онлайн-каналам через дистрибьюторов и открывая свои монобрендовые магазины. "Золотое Яблоко" станет не только первым российским бьюти-ретейлером, вышедшим на рынок Королевства, но и первым мультибрендовым ретейлером, который выйдет омниканально, положив тем самым начало новой вехи в российском экспорте парфюмерно-косметической продукции на рынок Ближнего Востока", — сказал представитель Российского экспортного центра в Королевстве Саудовская Аравия Абдулселим Вагабов, его слова привели в пресс-службе РЭЦ.Это государство станет шестой страной присутствия торговой сети – третьей на Ближнем Востоке. Весной 2024 года компания вышла в Катар, открыв офлайн-магазин в Дохе и запустив доставку онлайн-заказов по всей стране. В СНГ "Золотое Яблоко" развивает бизнес в России, Беларуси и Казахстане.По данным Statista, Королевство Саудовская Аравия — лидер среди стран Персидского залива по объему бьюти-рынка: к концу 2025 года оборот составит 9,61 миллиарда долларов, из которых 6,22 миллиарда придется на Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20241210/oae--1988484901.html

саудовская аравия

ближний восток

джидда

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саудовская аравия, ближний восток, джидда