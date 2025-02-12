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Депутат Рады потребовал включить его в переговорную группу - РИА Новости, 12.02.2025
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19:08 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/rada-1998942385.html
Депутат Рады потребовал включить его в переговорную группу
Депутат Рады потребовал включить его в переговорную группу - РИА Новости, 12.02.2025
Депутат Рады потребовал включить его в переговорную группу
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, сообщил в Telegram-канале, что направил письмо председателю... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T19:08:00+03:00
2025-02-12T19:08:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
александр дубинский
руслан стефанчук
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, сообщил в Telegram-канале, что направил письмо председателю парламента Руслану Стефанчуку с требованием включить его в состав переговорной группы по вопросам прекращения огня. Дубинский в декабре сообщал, что обращался к украинскому парламенту с требованием созвать внеочередное заседание и рассмотреть вопрос остановки боевых действий, однако получил отказ. "Сегодня направил официальное письмо председателю Верховной рады Стефанчуку с требованием включить меня в состав переговорной группы по прекращению войны. Я, как избранный депутат Украины, имею конституционное право представлять интересы своих избирателей, 70% которых выступают за немедленное прекращение войны. Однако руководство Верховной рады и офис президента блокируют мою деятельность, препятствуя доступу моих помощников в парламент и лишая меня технических инструментов для работы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он добавил, что копию письма он передал через своих представителей спецпосланнику президента США по Украине Киту Келлогу. "Украинский народ должен быть представлен на переговорах о мире, а не только "коллективная партия войны", подконтрольная Зеленскому", - добавил депутат. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20250117/dubinskiy-1994296025.html
https://ria.ru/20240315/zelenskiy-1933344557.html
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в мире, украина, россия, сша, александр дубинский, руслан стефанчук, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, США, Александр Дубинский, Руслан Стефанчук, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Депутат Рады потребовал включить его в переговорную группу

Депутат Рады Дубинский потребовал включить его в группу по прекращению огня

© РИА Новости / Стрингер Александр Дубинский
 Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, сообщил в Telegram-канале, что направил письмо председателю парламента Руслану Стефанчуку с требованием включить его в состав переговорной группы по вопросам прекращения огня.
Дубинский в декабре сообщал, что обращался к украинскому парламенту с требованием созвать внеочередное заседание и рассмотреть вопрос остановки боевых действий, однако получил отказ.
Журналист Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Депутат Рады Дубинский отстоял право выступать в суде на русском языке
17 января, 21:03
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"Сегодня направил официальное письмо председателю Верховной рады Стефанчуку с требованием включить меня в состав переговорной группы по прекращению войны. Я, как избранный депутат Украины, имею конституционное право представлять интересы своих избирателей, 70% которых выступают за немедленное прекращение войны. Однако руководство Верховной рады и офис президента блокируют мою деятельность, препятствуя доступу моих помощников в парламент и лишая меня технических инструментов для работы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что копию письма он передал через своих представителей спецпосланнику президента США по Украине Киту Келлогу. "Украинский народ должен быть представлен на переговорах о мире, а не только "коллективная партия войны", подконтрольная Зеленскому", - добавил депутат.
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15 марта 2024, 19:26
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Раде призвали убрать из конституции пункт о стремлении в НАТО
9 января, 14:04
 
В миреУкраинаРоссияСШААлександр ДубинскийРуслан СтефанчукВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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