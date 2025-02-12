https://ria.ru/20250212/rada-1998885433.html
На Украине данные о состоянии критической инфраструктуры отнесли к гостайне
На Украине данные о состоянии критической инфраструктуры отнесли к гостайне - РИА Новости, 12.02.2025
На Украине данные о состоянии критической инфраструктуры отнесли к гостайне
Парламент Украины принял законопроект, согласно которому информация о состоянии объектов критической инфраструктуры отнесена к государственной тайне, сообщила... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:35:00+03:00
2025-02-12T15:35:00+03:00
2025-02-12T15:35:00+03:00
в мире
украина
ирина геращенко
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Парламент Украины принял законопроект, согласно которому информация о состоянии объектов критической инфраструктуры отнесена к государственной тайне, сообщила депутат Ирина Геращенко. "Верховная рада в целом приняла законопроект "О государственной тайне". Предлагается отнести к государственной тайне информацию об организации, состоянии и планах обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и информацию о создании материально-технического резерва для реагирования и ликвидации последствий на объектах критической инфраструктуры. Этот законопроект поддержало 290 депутатов", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. Украинское агентство УНН 8 января сообщало, что указанный законопроект предлагает исключить данные об использовании средств на закупки. В частности, не использовать информацию о цене товаров, работ, услуг, проектной документации, содержащих информацию о ценах на материальные ресурсы при закупках услуг по ремонту и работам по строительству.
https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998874797.html
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в мире, украина, ирина геращенко, верховная рада украины
В мире, Украина, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины
На Украине данные о состоянии критической инфраструктуры отнесли к гостайне
Рада отнесла данные о состоянии критической инфраструктуры к гостайне