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Над Крымом сбили 12 беспилотников ВСУ
Над Крымом сбили 12 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025
Над Крымом сбили 12 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T22:25:00+03:00
2025-02-12T22:25:00+03:00
2025-02-12T22:29:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого февраля 2025 года в период с 19.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым
Над Крымом сбили 12 беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила 12 украинских БПЛА над территорией Крыма