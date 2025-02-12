https://ria.ru/20250212/pvo-1998971773.html

Над Крымом сбили 12 беспилотников ВСУ

Над Крымом сбили 12 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 12.02.2025

Над Крымом сбили 12 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T22:25:00+03:00

2025-02-12T22:25:00+03:00

2025-02-12T22:29:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого февраля 2025 года в период с 19.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым