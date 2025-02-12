https://ria.ru/20250212/putin-1998838852.html

Путин и Россия открыты для мирных переговоров, заявил Песков

Путин и Россия открыты для мирных переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2025

Путин и Россия открыты для мирных переговоров, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и Россия открыты для мирных переговоров, это последовательная позиция, и она хорошо известна в мире, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:14:00+03:00

2025-02-12T13:14:00+03:00

2025-02-12T13:14:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152639/89/1526398904_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_2b42831dcf71f034e3f53f24a3d16825.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и Россия открыты для мирных переговоров, это последовательная позиция, и она хорошо известна в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Президент Путин неоднократно заявлял, что он и Российская Федерация открыта для мирных переговоров. Позиция России абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что Путин якобы не готовится к миру.

https://ria.ru/20250212/peregovory-1998823973.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский