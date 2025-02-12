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Путин и Россия открыты для мирных переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2025
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13:14 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/putin-1998838852.html
Путин и Россия открыты для мирных переговоров, заявил Песков
Путин и Россия открыты для мирных переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2025
Путин и Россия открыты для мирных переговоров, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и Россия открыты для мирных переговоров, это последовательная позиция, и она хорошо известна в мире, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:14:00+03:00
2025-02-12T13:14:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и Россия открыты для мирных переговоров, это последовательная позиция, и она хорошо известна в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Президент Путин неоднократно заявлял, что он и Российская Федерация открыта для мирных переговоров. Позиция России абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что Путин якобы не готовится к миру.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Путин и Россия открыты для мирных переговоров, заявил Песков

Песков: Путин и Россия открыты для мирных переговоров, это хорошо известно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и Россия открыты для мирных переговоров, это последовательная позиция, и она хорошо известна в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент Путин неоднократно заявлял, что он и Российская Федерация открыта для мирных переговоров. Позиция России абсолютно прозрачна, она последовательна и хорошо известна в мире", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что Путин якобы не готовится к миру.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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