https://ria.ru/20250212/promyshlennost-1998787665.html

Американская промышленность пытается справиться с ростом цен, пишут СМИ

Американская промышленность пытается справиться с ростом цен, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2025

Американская промышленность пытается справиться с ростом цен, пишут СМИ

Американская промышленность уже пытается справиться с возросшими ценами из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт стали и алюминия,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:15:00+03:00

2025-02-12T10:15:00+03:00

2025-02-12T10:15:00+03:00

экономика

авто

сша

китай

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дональд трамп

ford motor

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американская промышленность уже пытается справиться с возросшими ценами из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт стали и алюминия, несмотря на то, что они еще не вступили в силу, сообщает газета Financial Times. Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Ограничения вступят в силу 12 марта. "Угроза Дональда Трампа ввести крупные пошлины на сталь и алюминий взволновала промышленность США... Многие главы компаний пытаются найти способы уменьшить политический переполох и последствия от повышающихся цен", - пишет издание. По информации газеты, это коснулось в том числе компаний по добыче нефти и газа. По заявлению главы компании Coca-Cola Джеймса Квинси, из-за новых пошлин производитель напитков может быть вынужден выпускать больше пластиковых бутылок, чем железных банок. При этом Квинси отметил, что последствия введения пошлин, скорее всего, ударят только по Северной Америке, поэтому глобально продажи не изменятся. Во вторник исполнительный директор автоконцерна Ford Motor Джим Фарли заявил, что действия президента США Дональда Трампа привели к хаосу в американской автомобильной промышленности и росту затрат. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин. Позднее американский президент принял решение приостановить запланированные с 4 февраля пошлины против Канады и Мексики, оставив в силе решение относительно Китая. В ответ комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР сообщил о введении с 10 февраля дополнительных пошлин в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также в размере 10% на нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы из США. Кроме того, минкоммерции Китая сообщило, что Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).

https://ria.ru/20250211/poshliny-1998518961.html

https://ria.ru/20250210/britanija-1998465336.html

https://ria.ru/20250202/avtoproizvoditeli-1996867885.html

сша

китай

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экономика, авто, сша, китай, канада, дональд трамп, ford motor, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире