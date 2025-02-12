Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске сотрудник пескобазы получил срок за давление на журналиста - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/prigovor-1998775147.html
В Новосибирске сотрудник пескобазы получил срок за давление на журналиста
В Новосибирске сотрудник пескобазы получил срок за давление на журналиста - РИА Новости, 12.02.2025
В Новосибирске сотрудник пескобазы получил срок за давление на журналиста
Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к двум годам колонии сотрудника пескобазы за воспрепятствование работе журналиста, сообщает прокуратура... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:23:00+03:00
2025-02-12T09:23:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к двум годам колонии сотрудника пескобазы за воспрепятствование работе журналиста, сообщает прокуратура региона. "Вынесен приговор в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению и к отказу от распространения информации, соединенное с повреждением имущества и угрозой применения насилия над журналистами). Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 2 апреля 2024 года оператор государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) по заданию редакции снимал репортаж на территории пескобазы, расположенной на улице Чернышевский спуск в Железнодорожном районе. При этом сотрудник пескобазы (водитель грузовика) пытался воспрепятствовать законной профессиональной деятельности телеоператора, требовал остановить видеосъемку, удалить полученный видеоматериал, при этом наносил удары по видеокамере и угрожал применить насилие в отношении телеоператора. Действиями злоумышленника ГТРК "Новосибирск" причинен ущерб на сумму более 80 тысяч рублей, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20241117/szhr-1984199351.html
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирск, Россия
В Новосибирске сотрудник пескобазы получил срок за давление на журналиста

В Новосибирске водителю пескобазы дали 2 года колонии за давление на журналиста

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к двум годам колонии сотрудника пескобазы за воспрепятствование работе журналиста, сообщает прокуратура региона.
"Вынесен приговор в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению и к отказу от распространения информации, соединенное с повреждением имущества и угрозой применения насилия над журналистами). Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 2 апреля 2024 года оператор государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) по заданию редакции снимал репортаж на территории пескобазы, расположенной на улице Чернышевский спуск в Железнодорожном районе. При этом сотрудник пескобазы (водитель грузовика) пытался воспрепятствовать законной профессиональной деятельности телеоператора, требовал остановить видеосъемку, удалить полученный видеоматериал, при этом наносил удары по видеокамере и угрожал применить насилие в отношении телеоператора.
Действиями злоумышленника ГТРК "Новосибирск" причинен ущерб на сумму более 80 тысяч рублей, отметили в ведомстве.
Анатолий Кашпировский - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
СЖР обратился в полицию после инцидента на выступлении Кашпировского
17 ноября 2024, 00:02
 
ПроисшествияНовосибирскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала