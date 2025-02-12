В Новосибирске сотрудник пескобазы получил срок за давление на журналиста
В Новосибирске водителю пескобазы дали 2 года колонии за давление на журналиста
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к двум годам колонии сотрудника пескобазы за воспрепятствование работе журналиста, сообщает прокуратура региона.
"Вынесен приговор в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению и к отказу от распространения информации, соединенное с повреждением имущества и угрозой применения насилия над журналистами). Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 2 апреля 2024 года оператор государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) по заданию редакции снимал репортаж на территории пескобазы, расположенной на улице Чернышевский спуск в Железнодорожном районе. При этом сотрудник пескобазы (водитель грузовика) пытался воспрепятствовать законной профессиональной деятельности телеоператора, требовал остановить видеосъемку, удалить полученный видеоматериал, при этом наносил удары по видеокамере и угрожал применить насилие в отношении телеоператора.
Действиями злоумышленника ГТРК "Новосибирск" причинен ущерб на сумму более 80 тысяч рублей, отметили в ведомстве.
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