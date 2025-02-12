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Молдавия направила в Приднестровье три миллиона кубометров газа - РИА Новости, 12.02.2025
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12:28 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/pridnestrove-1998826442.html
Молдавия направила в Приднестровье три миллиона кубометров газа
Молдавия направила в Приднестровье три миллиона кубометров газа - РИА Новости, 12.02.2025
Молдавия направила в Приднестровье три миллиона кубометров газа
"Молдовагаз" направил в Приднестровье 3 миллиона кубометров природного газа для обеспечения бесперебойной работы газотранспортной системы республики, сообщает... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:28:00+03:00
2025-02-12T12:28:00+03:00
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КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. "Молдовагаз" направил в Приднестровье 3 миллиона кубометров природного газа для обеспечения бесперебойной работы газотранспортной системы республики, сообщает пресс-служба компании. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Молдавский государственный поставщик Energocom 1 февраля приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света были прекращены, в жилые дома стало поступать тепло. Поставки газа продолжались до 10 февраля, затем правительство Молдавии продлило их разрешение. "В соответствии с постановлением Комиссии по чрезвычайным ситуациям АО "Молдовагаз" 11 февраля 2025 года передало ООО "Тираспольтрансгаз" природный газ в объеме 3 миллиона кубических метров в качестве займа для дальнейшего поддержания бесперебойной работы газотранспортной системы, а также для обеспечения устойчивой функциональности энергетической системы Республики Молдова", - говорится в сообщении. Уточняется что "Молдовагаз" приобрел дополнительный объем газа, около 2,59 миллиона кубометров, на Румынской товарной бирже. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250206/pridnestrove-1997522873.html
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молдавия, кишинев, украина, молдовагаз, евросоюз, газпром, в мире
Молдавия, Кишинев, Украина, Молдовагаз, Евросоюз, Газпром, В мире
Молдавия направила в Приднестровье три миллиона кубометров газа

"Молдовагаз" направил в Приднестровье три миллиона кубометров газа

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Газораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 фев - РИА Новости. "Молдовагаз" направил в Приднестровье 3 миллиона кубометров природного газа для обеспечения бесперебойной работы газотранспортной системы республики, сообщает пресс-служба компании.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Молдавский государственный поставщик Energocom 1 февраля приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света были прекращены, в жилые дома стало поступать тепло. Поставки газа продолжались до 10 февраля, затем правительство Молдавии продлило их разрешение.
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"В соответствии с постановлением Комиссии по чрезвычайным ситуациям АО "Молдовагаз" 11 февраля 2025 года передало ООО "Тираспольтрансгаз" природный газ в объеме 3 миллиона кубических метров в качестве займа для дальнейшего поддержания бесперебойной работы газотранспортной системы, а также для обеспечения устойчивой функциональности энергетической системы Республики Молдова", - говорится в сообщении.
Уточняется что "Молдовагаз" приобрел дополнительный объем газа, около 2,59 миллиона кубометров, на Румынской товарной бирже.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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