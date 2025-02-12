https://ria.ru/20250212/prazdnik-1998656059.html

12 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают [дата] в России и в мире по календарю

12 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

12 февраля 2025 года отмечается сразу несколько праздников: День Дарвина, Международный день брачных агентств, День фонарей. Какой сегодня праздник по календарю РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T06:00:00+03:00

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2025-02-12T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. 12 февраля 2025 года отмечается сразу несколько праздников: День Дарвина, Международный день брачных агентств, День фонарей. Какой сегодня праздник по календарю в России и в мире: профессиональный, церковный, что можно делать по народным приметам, а что запрещено, знаковые даты в истории - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ России сегодня празднуется день рождения Московского зоопарка, а также знаковая дата для наших космонавтов - день принятия решения о создании космодрома Байконур. В Соединенных Штатах Америки отмечают день рождения 16 президента США Авраама Линкольна, в Китае проходит красочный праздник фонарей с фейерверками и карнавальными шествиями.Профессиональный праздникВ этот день 161 год назад был открыт Московский зоопарк, а 70 лет назад - принято решение о строительстве крупнейшего в мире космодрома Байконур, в мире отмечают Международный день науки и гуманизма, приуроченный к дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста Чарльза Дарвина, а в Китае проходит праздник фонарей. В России 12 февраля нет профессиональных праздников, но одинокие граждане нашей страны могут отметить Международный день брачных агентств и наконец найти свою вторую половинку.Церковный праздник сегодняПравославная церковь сегодня поминает:Собор вселенских учителей и святителей Васи́лия Великого, Григо́рия Богослова и Иоа́нна Златоустогосщмч. Ипполи́та, епископа Остинского, и с ним мчч. Кенсори́на, Сави́на, мц. Хриси́и девы и прочих 20-ти мучеников (III)блж. Пелаги́и Дивеевской (Серебренниковой)(1884)Прп. Зино́на, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV)прп. Зино́на Каппадокийского, ученика свт. Василия Великого (V)мч. Фео́фила Нового (784)блгв. Петра, царя Бо́лгарского (967)Сщмч. Влади́мира Хрищеновича, пресвитера (1933)мч. Стефа́на Наливайко (1945)Народный праздникВ народе этот день назывался Васильевым или Трехсвятие. Посвящен Василию Кесарийскому, которого церковь почитает наравне с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом. Народные поверья запрещают сегодня прясть, а еще считалось, что с этого дня дикие звери начинают искать себе пары, чтобы продолжить род. По поведению зверей предсказывали погоду: зайцы приходят во дворы к людям, а волки воют близко к деревне - к трескучим морозам, мыши вылезли из укрытий на снег - к оттепели.Какой сегодня праздник в миреВ мире сегодня отмечается Международный день науки и гуманизма или День Дарвина. С 2001 года он его начали поддерживать многие вузы мира: организовываются мероприятия для студентов, проходят выставки и конференции, рассказывающие о теории английского ученого, несмотря на то, что в последнее время она часто подвергается сомнениям, праздник поддерживают все больше учебных заведений и он стал по-настоящему международным.Международный день брачных агентств появился в 2010 году. История их насчитывает более 400 лет, по некоторым данным, первое брачное агентство появилось в Лондоне в 1650 году, с тех пор поиск супругов по объявлению стал очень популярным.Памятные даты в историиВ этот день в разные года произошли следующие события:Кто родился 2 февраля из знаменитостейИмениныС именинами сегодня поздравляют: Василия, Григория, Ивана, Максима, Петра, Фёдора, Ипполита, Пелагею.

https://ria.ru/20250211/fevral-1911585840.html

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россия, общество, праздники, религиозные праздники