https://ria.ru/20250212/poroshenko-1998935689.html

Порошенко* отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию

Порошенко* отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию - РИА Новости, 12.02.2025

Порошенко* отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию

Экс-президент Украины Петр Порошенко* в среду сообщил в Telegram-канале, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T18:40:00+03:00

2025-02-12T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* в среду сообщил в Telegram-канале, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР). В Мюнхене 14-16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. Делегацию США на конференции возглавит вице-президент Джей-Ди Вэнс. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7. "Никогда такого не было, и вот опять. После визита в Вашингтон и встреч с командой (президента США Дональда – ред.) Трампа сегодня мне отказано в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Однако традиционная практика запрета выезда Порошенко* за границу на международные встречи себя исчерпала. Поэтому власти вручили мне 15 повесток в Государственное бюро расследований с 14 по 28 февраля. На каждый день. Это сделано для того, чтобы я ни на фронт, ни в Мюнхен не поехал", - написал Порошенко* в своем Telegram-канале.Он призвал властей Украины "очнуться", потому что "под угрозой само существование украинского государства". "Единство вы уже похоронили, спасем хоть Украину", - добавил экс-президент Украины. Депутат партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе 14 февраля 2024 года сообщала, что Порошенко* запретили выезд из страны для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250121/ukraina-1994716409.html

https://ria.ru/20250107/tron-1992703228.html

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в мире, украина, сша, мюнхен, петр порошенко, владимир зеленский, кит келлог, g7, европейская солидарность, мюнхенская конференция по безопасности