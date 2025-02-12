Порошенко* отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию
Порошенко запретили поездку в Мюнхен и вручили 15 повесток
© Getty Images / NurPhoto/Jakub PorzyckiБывший президент Украины Петр Порошенко
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* в среду сообщил в Telegram-канале, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР).
В Мюнхене 14-16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. Делегацию США на конференции возглавит вице-президент Джей-Ди Вэнс. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
«
"Никогда такого не было, и вот опять. После визита в Вашингтон и встреч с командой (президента США Дональда – ред.) Трампа сегодня мне отказано в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Однако традиционная практика запрета выезда Порошенко* за границу на международные встречи себя исчерпала. Поэтому власти вручили мне 15 повесток в Государственное бюро расследований с 14 по 28 февраля. На каждый день. Это сделано для того, чтобы я ни на фронт, ни в Мюнхен не поехал", - написал Порошенко* в своем Telegram-канале.
Он призвал властей Украины "очнуться", потому что "под угрозой само существование украинского государства". "Единство вы уже похоронили, спасем хоть Украину", - добавил экс-президент Украины.
Депутат партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе 14 февраля 2024 года сообщала, что Порошенко* запретили выезд из страны для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
"Деградант": Порошенко на троне взбесил украинцев
7 января, 02:03