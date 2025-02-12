https://ria.ru/20250212/peskov-1998840894.html

В Кремле описали два варианта будущего для украинских боевиков

В Кремле описали два варианта будущего для украинских боевиков - РИА Новости, 12.02.2025

В Кремле описали два варианта будущего для украинских боевиков

Украинские соединения будут изгнаны с территории России либо уничтожены, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:17:00+03:00

2025-02-12T13:17:00+03:00

2025-02-12T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинские соединения будут изгнаны с территории России либо уничтожены, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории (РФ - ред.), все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны", - сказал Песков. Он также отметил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, это, по словам пресс-секретаря главы государства, невозможно. Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией. При этом каких-либо подробностей он не привел.

https://ria.ru/20250212/medvedev-1998787544.html

россия

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2025

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россия, дмитрий песков, владимир зеленский