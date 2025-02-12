https://ria.ru/20250212/peskov-1998840894.html
В Кремле описали два варианта будущего для украинских боевиков
В Кремле описали два варианта будущего для украинских боевиков - РИА Новости, 12.02.2025
В Кремле описали два варианта будущего для украинских боевиков
Украинские соединения будут изгнаны с территории России либо уничтожены, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:17:00+03:00
2025-02-12T13:17:00+03:00
2025-02-12T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинские соединения будут изгнаны с территории России либо уничтожены, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории (РФ - ред.), все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны", - сказал Песков. Он также отметил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, это, по словам пресс-секретаря главы государства, невозможно. Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией. При этом каких-либо подробностей он не привел.
https://ria.ru/20250212/medvedev-1998787544.html
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россия, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле описали два варианта будущего для украинских боевиков
Песков: украинские соединения будут либо изгнаны из России, либо уничтожены
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинские соединения будут изгнаны с территории России либо уничтожены, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории (РФ - ред.), все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны", - сказал Песков.
Он также отметил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, это, по словам пресс-секретаря главы государства, невозможно.
Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с Россией. При этом каких-либо подробностей он не привел.